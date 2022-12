“SE MIA MADRE E MIA SORELLA NON POSSONO STUDIARE IO NON ACCETTO DI INSEGNARE” – UN PROFESSORE AFGHANO STRAPPA IN DIRETTA TV LE SUE LAUREE PER PROTESTARE CONTRO I TALEBANI CHE IMPEDISCONO ALLE DONNE DI FREQUENTARE LE UNIVERSITÀ – DOPO LA DECISIONE DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE AFGHANO DI METTERE AL BANDO LE RAGAZZE DAGLI ATENEI 41 PROFESSORI UNIVERSITARI SI SONO DIMESSI. IN MOLTI HANNO PROVATO AD ANTICIPARE GLI ESAMI ALLE RAGAZZE MA I TALEBANI HANNO FATTO IRRUZIONE E INTERROTTO LE PROVE... - VIDEO

Monica Ricci Sargentini per il “Corriere della Sera”

ismail meshal strappa la laurea 4

Prima mostra, uno ad uno, tutti i suoi diplomi universitari, frutto di una vita di studio, poi li straccia in diretta televisiva di fronte al conduttore allibito. «Da quando ci sono i talebani, l'Afghanistan non è più un posto dove ci si può istruire, se mia madre e mia sorella non possono studiare io non accetto di insegnare», ha detto Ismail Meshal, docente all'Università di Kabul, su Tolo Tv , l'emittente indipendente afghana che in passato si è già resa protagonista di diverse proteste contro le restrizioni imposte dall'emirato islamico.

Un gesto forte, quello del professore, che ha immediatamente fatto il giro del web, diventando virale.

Il video è stato postato su Twitter anche da Shabnam Nasimi, ex consigliera del ministero per la Ricostruzione dell'Afghanistan che a Londra è la direttrice di un'organizzazione che aiuta gli afghani emigrati nel Regno Unito. «Scene sorprendenti in Afghanistan dove un docente distrugge i suoi diplomi in diretta televisiva e dice: "Non accetto quest' istruzione"», ha scritto.

ismail meshal strappa la laurea 1

Ma Meshal non è l'unico, sono almeno 41 i professori universitari che si sono dimessi dopo che, il 20 dicembre, il ministro dell'Istruzione Superiore Neda Mohammad Nadeem, in un'ordinanza inviata a tutte le università pubbliche e private del Paese, ha dato ordine di vietare alle afghane l'accesso agli atenei. Una decisione che ha scatenato pianti, rabbia e proteste. Decine di ragazze coraggiose sono scese in piazza in diverse città del Paese, sfidando i talebani che hanno usato anche i cannoni ad acqua per disperderle. Molte di loro sono state arrestate.

ismail meshal strappa la laurea 2

In segno di solidarietà alla Nangarhar University a Jalalabad e all'Università di Kandahar gli studenti maschi si sono rifiutati di tenere gli esami. «Dimettermi era l'unica mossa che mi era rimasta - ha detto Obaidullah Wardak, ex docente all'Università di Kabul -, ho passato dieci anni ad insegnare ma non si può andare avanti». Nei giorni scorsi molti docenti hanno anche tentato di anticipare in segreto gli esami annuali sperando che il decreto non fosse ancora entrato in vigore ma i talebani sono entrati nelle aule e non hanno permesso alle studentesse di partecipare.

ismail meshal strappa la laurea 3

Ieri su Twitter il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha invitato il governo di Kabul a fare retromarcia: «Le ultime restrizioni imposte dai talebani all'occupazione e all'istruzione di donne e ragazze sono violazioni ingiustificate dei diritti umani e devono essere revocate». Mettendo a tacere le donne, ha spiegato, si causano «immense sofferenze e grandi battute d'arresto per il potenziale del popolo afghano».