1 ott 2023 12:00

“SIGNOR OSTE, È BUONA LA RYDER CUP?” – “IL FATTO QUOTIDIANO”: “PER RICORDARE AL MONDO DI NON ESSERE UN GIORNALE DI PARTITO, 'IL RIFORMISTA' DI RENZI HA PENSATO BENE DI INTERVISTARE LUCA LOTTI PER CHIEDERGLI COSA NE PENSASSE DEL TORNEO DI GOLF IN CORSO A ROMA. UN CARROZZONE PER RICCHI CHE SI STA RIVELANDO UN PASSATEMPO PER L’ELITE ANNOIATA. A VOLERE LA RYDER CUP FU PROPRIO LOTTI. IL RIFORMISTA INCALZA CON TECNICHE DEGNE DI UN INTERROGATORIO DI POIROT. PERSINO LOTTI SEMBRA IMBARAZZATO. MA ALLA FINE…”