“TANTO L’ARIA S’ADDA CAGNÀ” – GIUSEPPE CONTE ARRIVA A CAGLIARI A SPOGLIO ANCORA IN CORSO, PER FESTEGGIARE LA VITTORIA DI ALESSANDRA TODDE, E IMBRACCIA LA CHITARRA - PEPPINIELLO FA IL PIACIONE, E SI METTE A CANTARE “QUANNO CHIOVE” DI PINO DANIELE. CON ALLUSIONE POLITICA ALLE ELEZIONI IN SARDEGNA: “TANTO L’ARIA SI DEVE CAMBIARE” – LA BATTUTA DELL’AZZIMATO FU AVVOCATO DEL POPOLO: “SE CI FA TOGLIERE VOTI, MI FERMO” - VIDEO

Estratto dell’articolo di Alba Romano per www.open.online

giuseppe conte suona la chitarra in sardegna 5

[…] A sdrammatizzare interviene […] il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Mentre continua lo spoglio dei voti, in una sede sarda del partito, ha deciso di imbracciare una chitarra e intonare le parole di una canzone di Pino Daniele, Quanno chiove.

L’auspicio tra le righe dell’ex presidente del Consiglio è che il vento cambi (Tanto l’aria s’adda cagna’, recita la strofa ndr). Tradotto: che la Sardegna finisca nelle mani del centrosinistra, ovvero della compagna di partito Alessandra Todde.

giuseppe conte alessandra todde elly schlein giuseppe conte suona la chitarra in sardegna 6 giuseppe conte alessandra todde giuseppe conte 4 giuseppe conte 1 giuseppe conte alessandra todde elly schlein giuseppe conte alessandra todde elly schlein giuseppe conte alessandra todde elly schlein 2 giuseppe conte alessandra todde elly schlein 1 giuseppe conte suona la chitarra in sardegna 4 giuseppe conte alessandra todde elly schlein giuseppe conte suona la chitarra in sardegna 2 giuseppe conte suona la chitarra in sardegna 7 giuseppe conte suona la chitarra in sardegna 1 giuseppe conte suona la chitarra in sardegna 5 giuseppe conte suona la chitarra in sardegna 3 giuseppe conte suona la chitarra in sardegna 3 giuseppe conte suona la chitarra in sardegna 6 giuseppe conte suona la chitarra in sardegna 4 giuseppe conte suona la chitarra in sardegna 2 giuseppe conte suona la chitarra in sardegna 1 giuseppe conte suona la chitarra in sardegna 7