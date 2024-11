LA “TRUMPONOMICS” È UN FEUDALESIMO DOVE IL DEBOLE DEVE PIEGARSI – VA AL POTERE, CON IL DUPLEX TRUMP-MUSK, CHI RIFIUTA OGNI REGOLA FINANZIARIA E COMMERCIALE. LE AUTHORITY, CRUCIALI PER CORRETTEZZA E CONCORRENZA, SARANNO SVUOTATE; A GUARDIA DEL POLLAIO SARÀ LA VOLPE E LE NORME SULLE BANCHE SARANNO ALLENTATE. LA COALIZIONE, OSTILE A OGNI PRINCIPIO, REGGERÀ FINCHÉ QUEI VARIEGATI INTERESSI SARANNO COMPATIBILI – TRUMP E L'IMMUNITÀ RISERVATA A CHI HA SERVITO COSÌ BENE LA SUA CAMPAGNA ELETTORALE - IL LIBRO

Negli Usa il popolo, abbagliato da un’alleanza “interclassista” segue, come i topi di Hamelin il pifferaio, una coalizione di ricconi che rigetta la complessità della democrazia; esso anela a un passato idealizzato, mai esistito e sarà abbandonato al fiume.

Al rozzo Donald Trump, abile a leggere i segni del tempo, si affianca Elon Musk che – troppo impulsivo neofita forse per effetto dei noti ausili chimici – insulta a raffica, dopo il cancelliere tedesco e i nostri giudici chissà chi altro.

Va al potere, con Trump, chi rifiuta ogni regola finanziaria e commerciale; in economia e in politica varrà solo la forza, cui è meglio che i deboli si chìnino, per non assaggiare – e in Italia quasi ci siamo – i mezzi rudi di chi ne ha il monopolio legale.

Suona il piffero una coalizione per cui è solo un intralcio il capitalismo democratico, esperimento di grande successo anche se a tanti marxisti “duri” parve solo il maquillage degli interessi capitalistici. Troppi scordano che esso ha portato in Europa benessere, libertà e sviluppo civile nuovi; i pifferai vorrebbero archiviarlo travestendo da capitalismo il loro nuovo feudalesimo, libertario ma illiberale, perché ostile ai contrappesi istituzionali.

Dietro Trump e Musk scalpitano altri grandi interessi, contrari alle sagge politiche di Joe Biden per ridar forza ai sindacati – svuotati da decenni, solo in parte rilanciati da Barack Obama – e per sgonfiare gli oligopoli; questi han contribuito ad aumentare l’inflazione, come scrive Angus Deaton, Nobel per l'economia nel 2015.

Per questo, a presiedere la Federal Trade Commission Biden ha voluto Lina Kahn, che ha ben lavorato; ora l’oligopolio Big Tech ne festeggerà l’uscita. Via anche Gary Gensler, capo della Securities and Exchange Commission, paladino dei mercati ben regolati e bestia nera personale di Musk. Tali Authority, cruciali per correttezza e concorrenza, saranno svuotate; a guardia del pollaio sarà la volpe e le norme sulle banche saranno allentate, almeno fino alla prossima crisi.

LA COALIZIONE CRESO

Non è detto che “Trump 2-La Vendetta” avvii una rivoluzione; questa, almeno finora è una rivolta, priva com’è di obiettivi unificanti. La rivoluzione la fece Margaret Thatcher nel Regno Unito; voleva distruggere la coesione sociale, ma agiva in base a principi generali e norme specifiche.

Alla testa della rivolta c’è la forza finanziaria e politica dei tanti Creso del mondo, muovendo dagli Usa di Trump & Co. con i loro Big Tech e fondi speculativi, i cui capi incassano, grazie a regimi fiscali insensati, ogni anno cifre “da legge Finanziaria”.

Essi sono stufi di pagare anche spiccioli di tasse per servizi pubblici che disprezzano, pur se vi ricorrono quando sono a grave rischio: la ricchezza non salva dalla morte neanche loro. Odiano la lentezza di metodi e riti della democrazia liberale che frena il loro piani; Creso, nuovo vitello d’oro, coglie il magico momento in cui il popolo gli si getta adorante ai piedi.

I grandi conflitti d’interesse del magnate Musk stanno oltre Tesla, nel monopolio commerciale dello spazio, base della sua personale politica estera, ma la convivenza fra egolatri potrebbe non durare a lungo; altri vorranno scalzarlo dal posto d’onore e i senatori repubblicani potrebbero avere un soprassalto di dignità.

La coalizione, ostile a ogni principio, reggerà finché quei variegati interessi saranno compatibili; non si sa quando si romperà, né cosa accadrà, ma intanto essa vuole seppellire la democrazia liberale e il «capitalismo ben temperato» che l’ha ben servita (copyright Romano Prodi). Il business trionfante si impadronisce della politica; per imbolsire del tutto i topi sta manovrando, sui micidiali “social”, le leve della nuova intelligenza artificiale.

COSÌ I SOCIAL CI RIPORTANO AL FEUDALESIMO

E chi nutrisse il minimo dubbio a questo riguardo, si riservi un posto per l'insediamento del bandito numero 1, Donald Trump, che pratica molto male la sovranità che predica così bene, apprestandosi con suprema sfacciataggine a riservare una bella fetta di immunità a chi ha servito così bene la sua campagna elettorale

