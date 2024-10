“TUTTO CIÒ CHE È CREATIVITÀ NASCE NEL LIQUIDO AMNIOTICO” – IL VIDEO E IL TESTO INTEGRALE DELLA NUOVA SUPERCAZZOLA DI ALESSANDRO GIULI, ALLA PRESENTAZIONE DELLA RIVISTA DELLA BIENNALE DI VENEZIA: “SIAMO FIGLI DEL TERREMOTO, MA SIAMO ANCHE FIGLI DELL'ACQUA, SIAMO ABORIGENI PERCHÉ SIAMO ABERRIGENI” – “SENZA GLI ALBERI, L'ACQUA E LA SAGGEZZA DELL'ACQUA DEGLI ALBERI NON AVREMMO TUTTO CIÒ CHE IN QUESTO MOMENTO RAPPRESENTA UN ARTEFATTO DI UNA QUALITÀ ESTETICA DI UNA BELLEZZA MEMORABILE” – “COSÌ COME IL CORPO UMANO NASCE NEL LIQUIDO AMNIOTICO ED È ESSENZIALMENTE UN CONTENITORE DI ACQUA…” - VIDEO

Sono letteralmente incantato da questa lezione, quindi esco un po dal protocollo, innanzitutto per sottolineare ciò che il Presidente Pietrangelo Buttafuoco ci ha detto prima, cioè l'importanza dell'imparare, l'importanza dell'imparare nei luoghi in cui si fa cultura e si fa della cultura una funzione pubblica.

Ora passo ai saluti formali e naturalmente saluto tutti voi. Carissime, carissimi amici della Biennale, persone presenti.

Egregio Presidente, Pietrangelo del mio cuore. Saluto naturalmente l'avvocato Debora Rossi, il direttore Andrea Del Mercato e con un particolare trasporto, l'architetto Aziza Chaouni , che ci ha dato una grandissima lezione.

Che si è conclusa, tra l'altro, con un riferimento sulla desertificazione, cioè sul problema dell'acqua. C'è la salute per l'acqua, la SPA, il Salus per aquam, e c'è un grande problema che stiamo vivendo in questi tempi. Ora, quando uno prende in mano una rivista, la prima cosa che deve fare è coglierne la bellezza estetica, tattile, annusarla, naturalmente.

E ricordarsi che c'è dell'acqua dietro questa rivista, sennò non ci sarebbe. Il corpo umano e tutto ciò che è creatività nasce nel liquido amniotico. E questo è il liquido amniotico di una grande storia che ricomincia dopo tanti decenni, è evidente che così come il corpo umano nasce nel liquido amniotico, si nutre di acqua ed è essenzialmente un contenitore di acqua che tende a disidratarsi nel corso dell'età, le civiltà che non sono consapevoli di se stesse. e dell'importanza dell'acqua si disidratano, si disidratano culturalmente, moralmente, civilmente.

La Biennale è la dimostrazione di cui ci si può reidratare dal punto di vista della cultura e si può irradiare attraverso studi scientifici attraverso le attività artistiche, di architettura, di musica, di moda, attraverso la straordinaria riscoperta del giacimento di un archivio unico fatto anch'esso di acqua trasformata in Carta.

Senza gli alberi, l'acqua e la saggezza dell'acqua degli alberi non avremmo tutto ciò che in questo momento rappresenta un artefatto di una qualità estetica, lasciatemelo dire, nei limiti di quelle che sono le mie capacità di giudizio, di una bellezza memorabile.

E quindi io non posso che rallegrarmi che gioire con voi. Che sottolineare quanto è bello ritrovarvi qui, a Venezia, che ovviamente è la personificazione del rapporto tra tra la civiltà e l'acqua. Ho detto, scritto di recente, che l'acqua è l'anima di Venezia, che ne contiene il corpo. E quindi non c'è sede migliore per un nuovo cominciamento, per un nuovo esordio, per un atto d'amore e per una scommessa che va pagata e ben finanziata, vero? Vero? Ha ragione Pietrangelo, se non qui, in questo, in questo centro di irradiazione meraviglioso, di cultura, di civiltà, e di amore.

Al punto tale che un ministro della Cultura come me viene qui, pensa ciò che rappresenta in Italia con i suoi istituti artistici, la scienza, la ricerca, la creatività, e trova in Venezia un'unica realtà talmente alta, elevata, talmente oltre, anche quelle che sono le sterili, sciocche polemiche del giorno dopo giorno.

Un grande esempio di ciò che si può compiere dopo il diluvio che, per esempio, Luciano Violante cita nelle sue riflessioni così dotte e mai retoriche all'interno della rivista.

Cioè la necessità, comunque, di ricordarsi che noi siamo figli del terremoto, ma siamo anche figli dell'acqua, siamo aborigeni perché siamo aberrigeni, cioè siamo coloro che hanno errato in tutti gli spazi del Mediterraneo, tanto che ritroviamo le conchiglie sulle nostre montagne e che l'acqua è l'elemento che ci dà vita, è l'elemento che ci ha costretto a viaggiare, a pensare, a immaginare, a rappresentare noi stessi. Non ho nient'altro da aggiungere, se non che quando si è qui ci si accorge che in fondo l'Italia non è che una Venezia in miniatura.

