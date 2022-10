“VEDRETE, È SOLO L’INIZIO” – TRA I PARLAMENTARI DI FRATELLI D’ITALIA C’È RASSEGNAZIONE DI FRONTE ALLE SPARATE DI SALVINI, CHE HA GIÀ INIZIATO A SABOTARE GIORGIA MELONI – IL “CAPITONE” IERI DA VESPA CI HA TENUTO A SPECIFICARE: “MI OCCUPO DI TERRA E DI MARE”, PER FAR CAPIRE CHE LA DELEGA SUI PORTI È ROBA SUA, E NON DEL MINISTRO DEL MARE, MUSUMECI. COSÌ IL FU TRUCE SPERA DI RISALIRE NEI SONDAGGI, CAVALCANDO L’ALLARME IMMIGRAZIONE (MA LE PRIORITÀ DEGLI ITALIANI NON SONO PIÙ QUELLE DEL 2018…)

Estratto dell’articolo di Emanuele Lauria per “la Repubblica”

Un vicepremier che si muove come un premier. Non è che non avessero previsto il suo attivismo sopra le righe, in via della Scrofa e dintorni, ma la rapidità con cui Matteo Salvini è passato dall'intenzione all'azione ha sorpreso anche i meloniani più disincantati.

«Vedrete, è solo l'inizio», è lo sfogo amaro nelle ore che precedono il discorso alle Camere. Il giorno dopo aver ricevuto i galloni di numero due del governo (assieme a Tajani), il leader della Lega ha cominciato a dettare l'agenda. In materie non strettamente legate al suo ministero: dall'immigrazione clandestina all'economia.

«Mi occupo di terra e di mare», dice davanti alle telecamere di "Porta a Porta" a metà pomeriggio. A qualcuno ricorda il Berlusconi mistico degli inizi, l'Unto dal Signore, a molti più prosaicamente il Salvini stesso che nel Conte I faceva ombra all'avvocato che sedeva a Palazzo Chigi. «Mi occupo di terra e di mare», appunto.

Una frase dettata per eliminare i dubbi sulle competenze, se qualcuno li avesse ancora in casa Fdi: i porti sono affar suo, stanno sotto la giurisdizione del ministero delle Infrastrutture e non del nuovo dicastero del Mare affidato a Nello Musumeci. Salvini mette le mani avanti, mentre l'ex governatore siciliano è ancora in attesa di ricevere le deleghe.

[…] Il problema sta proprio nello "sconfinamento" politico del ministro che vuole difendere i confini, che utilizza il suo nuovo ruolo per riprendere la vecchia battaglia per controllare i flussi migratori.

«Chissà che ne pensa il collega che sta al Viminale», sibila un ministro di Fratelli d'Italia. E va bene che il collega è l'ormai ex prefetto di Roma Matteo Piantedosi, che di Salvini è stato capo di gabinetto, ma la sortita del leader della Lega - che come primo atto incontra il comandante generale della Guardia costiera - non può che creare imbarazzo pure nel capo dell'esecutivo.

Emma Bonino riassume così la questione: «Salvini sta tentando di forzare la mano a Meloni, portandosi avanti con il lavoro: fa impressione - dice a Metropolis - che si comporti come un presidente del Consiglio». […] Di certo, è una ripartenza chiassosa, tre anni dopo l'addio a Conte, tre anni dopo il Papeete, per il "capitano" pronto ora a salire perfino sulle motovedette della Guardia costiera, pur di non passare per gregario.

