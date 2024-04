“VOGLIO SOTTOLINEARE LA SOLITA ATTIVITÀ DI SCIACALLAGGIO DA PARTE DI LANDINI, CHE SCIOPERA QUANDO CI SONO ANCORA DISPERSI DA CERCARE" - LA VICEPRESIDENTE DEL SENATO E SENATRICE DI FORZA ITALIA, LICIA RONZULLI AFFONDA IL COLPO SUL CORTEO CONTRO LE MORTI SUL LAVORO ORGANIZZATO DAI SINDACATI A BOLOGNA DOPO LA TRAGEDIA DI SUVIANA, DOVE È ESPLOSA UNA CENTRALE IDROELETTRICA – LA REPLICA DI LANDINI: “CHI È RONZULLI? HA MAI LAVORATO? SI DOVREBBE VERGOGNARE” – LA CONTROREPLICA DI RONZULLI

(ANSA) - "Voglio sottolineare la solita attività di sciacallaggio da parte di Landini, che sciopera quando ci sono ancora dispersi da cercare e corpi da recuperare. Di fronte al cordoglio che tutti hanno espresso e al dolore delle famiglie delle vittime, cosa fanno? Scioperano perché tra il 15 e il 16 ci sono i congressi dei sindacati e siccome devono essere elette le Rsu hanno bisogno di qualche tessera in più.

Questa campagna elettorale dei sindacati, che sono in servizio permanente 365 giorni l'anno, a poche ore dalla morte di queste persone, è assurda". Così a Agora, su Rai3, la vice presidente del Senato e senatrice di Forza Italia, Licia Ronzulli. "Detto ciò - ha proseguito - uscire di casa e non tornare più, semplicemente perché si è fatto il proprio dovere sul posto di lavoro è una tragedia impensabile. Da ciò che leggiamo, le manutenzioni alla centrale di Suviana erano affidate a grandi e importanti società, le indagini ci diranno di più sulle cause di questa tragedia", ha concluso.

"Le norme per la sicurezza sul lavoro - ha quindi ricordato Ronzulli - le abbiamo già, si tratta di applicarle. Poi si può sempre lavorare insieme per migliorarle, perché è giusto fare tutto il possibile per mettere in sicurezza i lavoratori. E voglio ricordare che il governo è già intervenuto aggiungendo 1.600 ispettori del lavoro a quelli che c'erano e raddoppiando a 1 miliardo e mezzo di euro i fondi Inail per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per la prevenzione". "Abbiamo rafforzato il regime sanzionatorio - ha infine sottolineato -, reintroducendo il reato penale per la somministrazione abusiva di lavoro, e introdotto una misura che gli stessi sindacati chiedevano da anni, la patente a punti".

LANDINI, CHI È RONZULLI? HA MAI LAVORATO? CI SONO MOMENTI IN CUI SAREBBE MEGLIO STARE ZITTI

(ANSA) - ROMA, 11 APR - "Chi è la Ronzulli? In vita sua ha mai lavorato? ….. Ci sono dei momenti in cui sarebbe utile stare zitti e avere rispetto di quello che è successo e avere rispetto delle persone ….. Si dovrebbe vergognare questa qui". Lo ha affermato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ad Agorà Rai Tre secondo quanto riporta una nota della trasmissione. L'esponente di Forza Italia aveva accusato Landini di "sciacallaggio" sulla vicenda dei morti e dispersi nell'incidente di Suviana per lo sciopero proclamato per oggi.

RONZULLI (FI), LANDINI? VIVE SULLE SPALLE DEI LAVORATORI

(ANSA) - ROMA, 11 APR - "A differenza di Landini, sindacalista dagli anni Ottanta, e non mi pare sia un impiego usurante, io nella mia vita ho iniziato a lavorare a 16 anni, sono stata una lavoratrice dipendente. E di un lavoro si, davvero provante, psicologicamente e fisicamente. Il mestiere di Landini, invece, è vivere sulle spalle altrui e fomentare i lavoratori.

Lo aspettiamo presto in Parlamento, tanto sappiamo che i leader sindacali CGIL, alla scadenza del mandato e senza passare dal via, ma dalla segreteria del PD, vengono tutti qui, per vedere davvero quali miracoli sarà in grado di fare". Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, replicando al segretario della Cgil, Landini, che intervistato da Agorà, su Raitre, l'ha accusata di "non aver mai lavorato un giorno in vita sua".

