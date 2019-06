LERNER ORMAI UFFICIO STAMPA DI SOROS (VIDEO): GADDISSIMO DOPO L'ARTICOLO SU ''REPUBBLICA'' DEDICA UN'INTERA PUNTATA DEL SUO ''APPRODO'' ALLA DIFESA DEL FINANZIERE CHE PRIMA TOGLIE AGLI STATI SPECULANDO CONTRO LE LORO MONETE E POI DISTRIBUISCE FONDI PER LE POLITICHE CHE DECIDE LUI. ''LA VERITÀ'': ''CI AVEVANO INSEGNATO CHE IL NOBILE GIORNALISMO STA DALLA PARTE DEI PIÙ DEBOLI. LERNER SI SCHIERA COL MILIARDARIO''

Dunque, seguendo L'approdo di Lerner su RaiTre, mi pare di capire che Soros è una vittima del sistema. Un po' come la speculazione sulla Lira che fece nel 1992. — antonio del furbo (@antoniodelfurbo) 17 giugno 2019 Magari non è il diavolo, ma si deve per forza vedere su #lapprodo #rai la difesa d'ufficio di #Soros, lo speculatore della Lira? — Daniele Mont (@dmdarpizio) 17 giugno 2019 #lapprodo ma Soros 18mld come li ha trovati, come li avrà guadagnati? — Alessandro Cestaro (@CestaAle) 17 giugno 2019

Ci dev' essere un disagio profondo se in pochi giorni uno come Gad Lerner ha messo la testolona ricciuta sul ceppo. Ieri, su Repubblica, si è lanciato in una appassionata difesa di un indifendibile come George Soros, il magnate ungherese che prima specula contro gli Stati e poi fa il pubblico benefattore.

Dunque «Se Soros diventa il diavolo» , arriva in soccorso la Volante Rosée dell' enologo Lerner. Il pretesto è che il blog dei 5 stelle ha definito Radio radicale "Radio Soros", per via di certi finanziamenti, e questo proverebbe che Lega e M5s pari sono in questo delirio complottista contro l' uomo che nel 1992 ha tentato di affossare la lira e la sterlina puntando alcuni fantastiliardi. Soros lo fa spesso, di solito ci guadagna, ma non è cattivo perché poi regala metà dei suoi (in)giusti profitti ai poveri del pianeta, tra cui Emma Bonino e le Ong che fanno la gioia degli scafisti.

Ha un chiaro progetto politico, ma non lo si può criticare perché è ebreo e quindi se lo si critica è «antisemitismo». E poi chi attacca Soros, continua Lerner, va a dare manforte a quattro malvagi figuri che lo odiano: Trump, Putin, Orban e Netanyahu. L' ultimo è ebreo, ma Lerner può parlarne male perché anche lui è discendente di Davide.

Ci avevano insegnato che il nobile giornalismo sta dalla parte dei più deboli, come chi si ritrova in tasca una moneta fortemente svalutata perché dall' altra parte del mondo c' è un «filantropo» che sa solo fare i soldi con i soldi. Poi arriva il compagno Lerner e si schiera col miliardario. Là dove ululavano i cani da guardia del potere, presto o tardi subentreranno i barboncini, in un commovente abbaiare a difesa del più ricco.

