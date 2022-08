A LETTA GIRANO I MELONI – ENRICHETTO ATTACCA “GIGIONA”: “STA CERCANDO DI RIPOSIZIONARSI, DI INCIPRIARSI, MA IL DISCORSO PER VOX IN SPAGNA È UN’ALTRA STORIA. OGNUNO DI NOI HA UNA FACCIA SOLA”. LA REPLICA DELLA DUCETTA È SERVITA SUL PIATTO D’ARGENTO: “TRADISCE MISOGINIA. LA SUA IDEA È CHE UNA DONNA DOVREBBE ESSERE ATTENTA SOLO A TRUCCHI E BORSETTE” – POI LA LEADER DI FDI APPARE IN UN VIDEOMESSAGGIO ALLA STAMPA ESTERA E PARLA (ANZI, LEGGE) IN TRE LINGUE: INGLESE, FRANCESE E SPAGNOLO: “LA NOSTRA POSIZIONE NEL CAMPO OCCIDENTALE È CRISTALLINA”

"Giorgia Meloni sta cercando di riposizionarsi, di incipriarsi, di rifarsi un'immagine, ma la differenza tra l'intervista a Panorama e il decalogo per la candidata di Vox c'è, quel discorso è un'altra storia: io dico non si faccia un discorso in Spagna per il pubblico spagnolo e uno in Italia, ognuno di noi ha una faccia sola". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta commentando l'intervista della leader di Fdi a Panorama.

Meloni: «Non ho bisogno di incipriarmi, Letta tradisce misoginia»

«Caro Letta, al netto della misoginia che questa frase tradisce e dell’idea secondo la quale una donna dovrebbe essere attenta solo a trucchi e borsette, il vostro problema è che non ho bisogno di “incipriarmi” per essere credibile- scrive Giorgia Meloni in un post su Facebook- La posizione di Fratelli d’Italia in politica estera è coerente ed estremamente chiara. E ha come stella polare la difesa dell’interesse nazionale italiano.

E non accettiamo lezioni da chi si erge a paladino dell’atlantismo ma poi stringe patti con la sinistra radicale nostalgica dell’Urss. Noi non abbiamo bisogno della cipria, mentre voi non riuscireste a coprire le vostre contraddizioni neanche con lo stucco».

Meloni in video alla stampa estera: noi con l’Occidente

Un videomessaggio in tre lingue, inglese, francese e spagnolo, per smentire che con la vittoria di Fratelli d’Italia ci sarebbe il rischio di una svolta autoritaria: lo ha realizzato la presidente del partito, Giorgia Meloni, inviandolo ai giornalisti internazionali nel nostro paese.

«Ho letto che la vittoria di Fratelli d’Italia nelle elezioni di settembre - afferma Meloni in uno dei tre spezzoni del video forniti dalla agenzia France Presse - sarebbe un disastro, verso una svolta autoritaria, l’uscita dell’Italia dall’euro e altri sciocchezze di questo genere.

Nulla di questo è vero - sottolinea Meloni -. La destra italiana ha consegnato il fascismo alla storia da decenni ormai, condannando senza ambiguità la soppressione della democrazia e le vergognose leggi contro gli ebrei». «Per anni - continua Meloni - ho anche avuto l’onore di guidare il partito conservatore europeo, che condivide valori ed esperienze con i Tory britannici, i Repubblicani statunitensi e il Likud israeliano».

«La nostra posizione nel campo occidentale è cristallina, come abbiamo dimostrato di nuovo condannando senza se e senza ma la brutale aggressione della Russia contro l’Ucraina, e aiutando dall’opposizione a rafforzare la posizione dell’Italia nei forum europei e internazionali», conclude la presidente di Fratelli d’Italia.