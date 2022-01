LETTA SI RISCOPRE BARZELLETTIERE: “FORTUNA CHE C’È L’UNITÀ DEL PD” – IL SEGRETARIO DEM ALL’ASSEMBLEA CON I GRANDI ELETTORI DEL PARTITO BRUCIA DEFINITIVAMENTE L’IPOTESI BELLONI: “IL BANDOLO DELLA MATASSA SI TROVA SOLO CON UN ACCORDO TRA TUTTI” – “SI È RAGIONATO DI VARI NOMI, TANTI, DA DRAGHI A MATTARELLA, CARTABIA, SEVERINO, BELLONI E ALTRI COME AMATO E CASINI. ATTORNO A QUESTI NOMI SI È COMINCIATO A DISCUTERE". "È DURISSIMA, FORTUNA CHE C’È IL PD. C'È BISOGNO CHE LA NOSTRA LOGICA 'NON DEVE ESSERCI UN VINCITORE' PREVALGA. NON LO CAPISCONO TUTTI…”

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Ognuno di noi, qua dentro, interpreti il suo ruolo come grande elettore e non grande twittatore. Da queste scelte dipende futuro del Paese". Lo ha detto il segretario Pd Enrico letta, secondo quanto riferito da fonti del Nazareno, all'assemblea con i grandi elettori in corso alla Camera. "È durissima. Fortuna che c'è il Pd. Fortuna che c'è l'unità del Pd", ha aggiunto fra gli applausi.

(ANSA) - "Si è ragionato di vari nomi, tanti, dal nome di Draghi, a Mattarella, la Cartabia, la Severino, la Belloni e gli altri come Amato e Casini. Attorno a tutti questi nomi si è cominciato a discutere. Poi ciascuno ha fatto delle verifiche a casa sua". Lo ha detto il segretario Pd Enrico letta, secondo quanto riferito da fonti del Nazareno, all'assemblea con i grandi elettori in corso alla Camera (ANSA).

(ANSA) - Un nuovo incontro tra Matteo Salvini, Enrico Letta e Giuseppe Conte è previsto alle 8.30 negli uffici della Camera. A dirlo è il segretario leghista Salvini, entrando a Montecitorio.

QUIRINALE:LETTA, BANDOLO SI TROVA SOLO CON ACCORDO FRA TUTTI

(ANSA) - "Ieri grande successo nostro, la mattina. Vi ringrazio, perché siete stati eccezionali nel fidarvi della tattica. È stata una vittoria che ci ha consentito di tornare alla casella di partenza".

Lo ha detto il segretario Pd Enrico letta, secondo quanto riferito da fonti del Nazareno, all'assemblea con i grandi elettori in corso alla Camera, riferendosi al voto su Elisabetta Casellati candidata del centrodestra al Quirinale. "Per un successo c'è bisogno che la nostra logica 'non deve esserci un vincitore' prevalga - ha aggiunto - Non lo capiscono tutti. E non capirlo vuol dire non comprendere che il bandolo della matassa si trova solo con un accordo tra tutti".

