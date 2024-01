28 gen 2024 15:45

LOLLO & ARIANNA, ALLA LAVAGNA! GIORGIA MELONI SPEDISCE LA SORELLA E IL COGNATO A LEZIONE DI INGLESE, IN VISTA DELLE EUROPEE – ARIANNA POTREBBE ESSERE CANDIDATA, QUALORA LA DUCETTA NON VOLESSE FARE LA CAPOLISTA, E DEL MARITO GAFFEUR SI DICE CHE POTREBBE ESSERE IN CORSA PER UNA POLTRONA DA COMMISSARIO (JE PIACEREBBE) – TUTTI I MINISTRI CHE NON MASTICANO L’INGLESE DOVRANNO IMPARARLO: PER EVITARE FIGURACCE COME LO “SHISH” DI RENZI O, PIÙ RECENTE, IL “COMPROMISE” DI PICHETTO…