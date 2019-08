Penso che Di Maio stia cercando di condizionare il voto della base su Rousseau. Una vittoria schiacciante dei Sì all’accordo sarebbe la sua fine. Un risultato di misura o il prevalere del No, lo rimetterebbe in partita. — Lorenzo Castellani (@LorenzoCast89) August 30, 2019

Nota di Luigi Di Maio

Qui non è questione di ultimatum, qui il punto è che siamo stanchi di sentir parlare tutti i giorni in ogni trasmissione di poltrone e toto-ministri. L’ho detto e lo ripeto: contano i programmi, le soluzioni, le idee. Il M5S non svende i suoi principi e i suoi valori su ambiente, lavoro, imprese, famiglie. Qui serve concretezza. Poche chiacchiere e basta slogan. Bisogna lavorare per gli italiani e bisogna farlo in fretta. Noi abbiamo 20 punti. E vogliamo che entrino nel programma di Governo.

Governo, Conte incontra Pd e M5S: Delineato percorso per programma condiviso

(LaPresse) - Dopo aver concluso le consultazioni con tutti i gruppi parlamentari di Camera e Senato, sia di maggioranza che di opposizione, il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, ha incontrato una delegazione del Movimento 5 Stelle, composta da Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli e una delegazione del Pd composta da Dario Franceschini e Andrea Orlando. Lo comunica una nota di palazzo Chigi.

Nel corso dell’incontro si è delineato un percorso di lavoro per consentire al presidente incaricato di elaborare un programma condiviso da entrambe le forze politiche sulla base delle prime linee programmatiche che gli sono pervenute.

Governo, domani nuova riunione coordinata da Conte su programma

(LaPresse) - Domani mattina si terrà una riunione per lavorare al programma di governo, coordinata dal Presidente Conte. Lo comunica una nota di palazzo Chigi.

Governo, lunedì consultazioni Conte con terremotati e associazioni disabili

(LaPresse) - Lunedì il presidente incaricato Giuseppe Conte continuerà le consultazioni incontrando una delegazione di rappresentanti delle popolazioni terremotate e una delegazione di rappresentanti delle associazioni dei disabili. Lo comunica una nota di palazzo Chigi.

