https://www.mediasetplay.mediaset.it/article/pomeriggiocinque/nicola-zingaretti-il-governo-e-come-mark-caltagirone-non-esiste_b100000478_a2920
A LUME DI CANDELA - IL PD RIPARTE DA MARK CALTAGIRONE, LO SPOSO INVENTATO DI PAMELA PRATI ENTRA NELLA SCENA POLITICA. IL SEGRETARIO ZINGARETTI LO CITA A ''POMERIGGIO 5'' PER ATTACCARE I PENTALEGHISTI: "IL GOVERNO E' COME MARK CALTAGIRONE, IN REALTA' NON C'E' PERCHE' NON FA NIENTE. NON C'E' NEI PROBLEMI DELLA VITA DELLA PERSONE''. ORMAI LA SOAP DELLA PRATI E' ENTRATA NELLO ZEITGEIST (VIDEO)-
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OGGI L’ELEMOSINIERE DEL PAPA KONRAD KRAJEWSKI È ANDATO AL VIMINALE. ANCHE SE IL CARDINALE CHE OTTO GIORNI FA È SCESO NEL TOMBINO DI UN EDIFICIO OCCUPATO A ROMA PER RIATTACCARE LA LUCE, NON HA INCONTRATO SALVINI. E’ ANDATO PER UN ALTRO MOTIVO. LUI SI STA OCCUPANDO DELLA SITUAZIONE DEI RIFUGIATI SULL’ISOLA DI LESBO
UN CONSIGLIO DEI MINISTRI È TROPPO E DUE SONO POCHI – GOVERNO, LA FARSA CONTINUA! CONTE S’INCAZZA CON GIORGETTI: “CHI MI METTE IN DISCUSSIONE LO FACCIA IN CDM”, MA NELLA RIUNIONE DI GOVERNO CONVOCATA OGGI ALLE 16 NON C’ERANO NÉ IL PREMIER NÉ IL SOTTOSEGRETARIO – STASERA ALLE 20.30 NUOVA RIUNIONE, MA PROBABILMENTE SI PRENDERÀ SOLO TEMPO E NON SI APPROVERÀ NÉ IL DECRETO SICUREZZA BIS NÉ QUELLO SULLA FAMIGLIA…
“VA NEL PALLONE, NON HA PIÙ ARGOMENTI” – DI MAIO ATTACCA ANCORA SALVINI COME SE FOSSE ALL'OPPOSIZIONE. QUESTA VOLTA SUI RICOLLOCAMENTI DEI MIGRANTI: “NON CAPISCO QUESTA OSSESSIONE, FINO A IERI ANDAVANO BENE E OGGI CHE LI FACCIAMO NON VANNO PIÙ BENE” – “ORMAI SONO UN DISCO ROTTO, MONOTEMATICI, PARLANO SOLO DI MIGRANTI E QUANDO NON SANNO CHE DIRE LA SPARANO” – TIRATE UN SOSPIRO DI SOLLIEVO: MANCA MENO DI UNA SETTIMANA ALLE EUROPEE E QUESTA SCENEGGIATA FINIRÀ…
SOVRANISTI COL ROLEX - IL POVERO STRACHE CHE SI FA INTORTARE CON GNOCCA, VILLA A IBIZA E VODKA A FIUMI RICORDA A TUTTI CHE POPULISTI NON VUOL DIRE PAUPERISTI: DA GRILLO CHE FA L'ELOGIO DELLA POVERTÀ E POI VOLA A MALINDI A SCIACQUETTARSI NELLA PISCINA DI BRIATORE ALLE SPESE ALLEGRE DEI LEPENIANI A BRUXELLES, O BANNON CHE INNEGGIA ALLA ''GGENTE'' MA NON ENTRA IN HOTEL CHE COSTANO MENO DI MILLE EURO A NOTTE…
CATTOLICISSIMI FATTI A MAGLIE - MA COM'È CHE TUTTI QUESTI PRELATI, INDIGNATI PERCHÉ IL ROSARIO DEL CRISTIANO SALVINI, NON SI STANNO INCATENANDO DAVANTI ALL'OSPEDALE UNIVERSITARIO DI REIMS, FRANCIA, DOVE STACCANO LA LUCE, PARDON, L'ALIMENTAZIONE E L'ACQUA, A VINCENT LAMBERT, PUR IN STATO DI COSCIENZA MINIMA E CHE RESPIRA DA SOLO? - E SE PAROLIN DICE CHE LA POLITICA DIVIDE, COME MAI È ANDATO A FIRENZE A SPONSORIZZARE LA CANDIDATURA DI NARDELLA ALL'EVENTO DI CARRAI MARITO E MOGLIE?