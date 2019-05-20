A LUME DI CANDELA - IL PD RIPARTE DA MARK CALTAGIRONE, LO SPOSO INVENTATO DI PAMELA PRATI ENTRA NELLA SCENA POLITICA. IL SEGRETARIO ZINGARETTI LO CITA A ''POMERIGGIO 5'' PER ATTACCARE I PENTALEGHISTI: "IL GOVERNO E' COME MARK CALTAGIRONE, IN REALTA' NON C'E' PERCHE' NON FA NIENTE. NON C'E' NEI PROBLEMI DELLA VITA DELLA PERSONE''. ORMAI LA SOAP DELLA PRATI E' ENTRATA NELLO ZEITGEIST (VIDEO)

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politica

“VA NEL PALLONE, NON HA PIÙ ARGOMENTI” – DI MAIO ATTACCA ANCORA SALVINI COME SE FOSSE ALL'OPPOSIZIONE. QUESTA VOLTA SUI RICOLLOCAMENTI DEI MIGRANTI: “NON CAPISCO QUESTA OSSESSIONE, FINO A IERI ANDAVANO BENE E OGGI CHE LI FACCIAMO NON VANNO PIÙ BENE” – “ORMAI SONO UN DISCO ROTTO, MONOTEMATICI, PARLANO SOLO DI MIGRANTI E QUANDO NON SANNO CHE DIRE LA SPARANO” – TIRATE UN SOSPIRO DI SOLLIEVO: MANCA MENO DI UNA SETTIMANA ALLE EUROPEE E QUESTA SCENEGGIATA FINIRÀ…

CATTOLICISSIMI FATTI A MAGLIE - MA COM'È CHE TUTTI QUESTI PRELATI, INDIGNATI PERCHÉ IL ROSARIO DEL CRISTIANO SALVINI, NON SI STANNO INCATENANDO DAVANTI ALL'OSPEDALE UNIVERSITARIO DI REIMS, FRANCIA, DOVE STACCANO LA LUCE, PARDON, L'ALIMENTAZIONE E L'ACQUA, A VINCENT LAMBERT, PUR IN STATO DI COSCIENZA MINIMA E CHE RESPIRA DA SOLO? - E SE PAROLIN DICE CHE LA POLITICA DIVIDE, COME MAI È ANDATO A FIRENZE A SPONSORIZZARE LA CANDIDATURA DI NARDELLA ALL'EVENTO DI CARRAI MARITO E MOGLIE?