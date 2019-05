20 mag 2019 18:55

A LUME DI CANDELA - IL PD RIPARTE DA MARK CALTAGIRONE, LO SPOSO INVENTATO DI PAMELA PRATI ENTRA NELLA SCENA POLITICA. IL SEGRETARIO ZINGARETTI LO CITA A ''POMERIGGIO 5'' PER ATTACCARE I PENTALEGHISTI: "IL GOVERNO E' COME MARK CALTAGIRONE, IN REALTA' NON C'E' PERCHE' NON FA NIENTE. NON C'E' NEI PROBLEMI DELLA VITA DELLA PERSONE''. ORMAI LA SOAP DELLA PRATI E' ENTRATA NELLO ZEITGEIST (VIDEO)