Lupi, alleanza tra Noi Moderati e Maie per le prossime politiche

(ANSA) - "Ci tenevamo molto ad annunciare la conclusione di un lavoro cha abbiamo fatto insieme in questi due anni di legislatura. Fin dall'inizio, abbiamo deciso di fare un gruppo parlamentare insieme con il Maie. La sfida non era l'adesione formale, gli italiani all'estero possono dare il loro contributo per rafforzare l'Italia. Una sintonia politica è diventata un'alleanza".

Lo ha detto il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi in una conferenza stampa alla Camera. "Abbiamo convocato per il 30 novembre e il primo dicembre, - ha aggiunto - l'assemblea nazionale di Noi Moderati. Si chiamerà 'Un nuovo inizio'. La proposta si rafforza sempre di più dal punto di vista politico e si consolida in un'alleanza vera e propria con Maie, e anche con Centro popolare. È un momento politico importantissimo. Noi Moderati e Maie saranno all'interno della coalizione di centrodestra con alcune grandi battaglie".

Nella conferenza stampa, in cui è stata annunciata la composizione di una lista unica con componenti di Noi Moderati e Maie per le prossime politiche, hanno partecipato anche i parlamentari Maie Mario Borghese e Franco Tirelli, e i vicepresidenti di Noi Moderati Saverio Romano e Giuseppe Galati.

"Con Noi Moderati, - ha detto il presidente di Maie Riccardo Merlo - abbiamo coincidenze programmatiche. Veniamo dall'associazionismo cattolico. Siamo la terza forza politica all'estero e sono certo che avremo buoni risultati alle prossime politiche. Questa storia comincia adesso e siamo convinti che sarà una cosa molto interessante dal punto di vista politico".

