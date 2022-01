MA ‘NDO BIDEN? – “SLEEPY JOE” DIMOSTRA ANCORA UNA VOLTA DI ESSERE FUORI COME UN BALCONE: “KAMALA HARRIS STA LAVORANDO BENE E SI CANDIDERÀ CON ME NEL 2024”. SE L’OBIETTIVO È FAR VINCERE TRUMP E PRENDERE UNA BELLA SCOPPOLA, È LA STRADA GIUSTA, CONSIDERANDO CHE LA VICE HA INANELLATO UNA GAFFE DIETRO L’ALTRA E SPROFONDA NEI SONDAGGI – POI SI LASCIA ANDARE A UNA DICHIARAZIONE AVVENTATA SULLA RUSSIA, E DALLA CASA BIANCA SONO COSTRETTI A METTERCI UNA PEZZA

Giuseppe Sarcina per il "Corriere della Sera"

joe biden e kamala harris

Joe Biden prevede «una mossa» di Vladimir Putin in Ucraina. Ma non crede che il presidente russo voglia «una guerra totale». Se ci fosse «un'incursione limitata», la «riposta degli Stati Uniti e della Nato sarebbe minore». In ogni caso sta a Putin decidere. «Se aggredirà l'Ucraina, pagherà un costo molto alto, anche in vite umane, perché gli Stati Uniti hanno inviato equipaggiamento militare molto sofisticato a Kiev».

JOE BIDEN KAMALA HARRIS AI MINIMI DI CONSENSO

Queste parole del presidente hanno suscitato grande allarme negli Stati Uniti e a Kiev. Dunque, dopo settimane di trattative, Joe Biden si aspetta un attacco russo all'Ucraina: «Dovrà fare qualcosa, sta testando la Nato e l'Occidente».

incontro virtuale joe biden vladimir putin

Anche se nella serata, la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki ha cercato di ridimensionare l'uscita del presidente, con un tweet: «Si riferiva alla differenza tra un'azione militare e una non militare, come quella cibernetica». Ma durante la conferenza stampa di ieri, durata quasi due ore, Biden non ha fatto questa distinzione.

Biden Putin

Il governo ucraino ha fatto sapere di non poter accettare un sostanziale via libera a Putin per «un'invasione ridotta». Vedremo a breve gli sviluppi. Lo stesso presidente americano non ha escluso «un nuovo summit» con il leader del Cremlino. Il dossier Ucraina ha finito per oscurare tutto il resto. Biden in realtà, si è presentato per difendere il suo programma e la sua vice:: «Kamala Harris sta lavorando bene e si candiderà con me nel 2024».

È partito dal Covid: «Non direi che il virus sia destinato a restare per sempre. Dobbiamo andare avanti e finire il nostro lavoro. Stiamo accelerando la campagna vaccinale e distribuendo tamponi gratis ai cittadini». Poi l'altra emergenza, la corsa dell'inflazione: «La crescita e la concorrenza freneranno l'aumento dei prezzi. Noi, tra l'altro, taglieremo i costi dell'energia e delle cure per i bambini».

joe biden kamala harris

In parallelo ci sarà il probabile rialzo dei tassi di interesse, deciso dalla Fed. Ma il problema è che la Casa Bianca non riesce a superare l'ostruzionismo dei repubblicani. Biden, tuttavia, crede che «si salveranno» alcune parti del «Build back better» per esempio gli investimenti sulla «green economy» e sugli asili. Non sembrano esserci speranze, invece, per i disegni di legge sui diritti di voto. «È vero», commenta Biden. Del resto, proprio ieri i senatori repubblicani si sono rifiutati di aprire il confronto in aula.

kamala harris joe biden anniversario dell'assalto a capitol hill kamala harris joe biden anniversario dell'assalto a capitol hill joe biden kamala harris joe biden kamala harris kamala harris joe biden