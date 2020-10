MA LO SA CONTE CHE IN ITALIA ABBIAMO ANCORA UN PARLAMENTO? - L'ENNESIMA PROROGA DELLO STATO D'EMERGENZA FINO AL 31 GENNAIO CHE, CON SCUSA DELLA SECONDA ONDATA, DÀ "PIENI POTERI" AL PREMIER FA ARRICCIARE LA CHIOMA DI ALDO CAZZULLO: "MI SEMBRA UN PO’ TANTO, DECISO COSÌ ALL’IMPROVVISO. ANCHE IN SPAGNA C’È STATO, MA SCADEVA OGNI MESE E IL PARLAMENTO VOTAVA SULLA PROROGA DOPO UN DIBATTITO…” – VIDEO

1 – PROROGA ALLO STATO DI EMERGENZA. SULLA PROPOSTA DI CONTE È GIÀ SCONTRO

Da www.iltempo.it

Ieri in Cdm abbiamo fatto un aggiornamento sul punto e abbiamo convenuto che allo stato della situazione, che richiede massima attenzione, andremo in Parlamento a proporre la proroga dello stato di emergenza ragionevolmente fino alla fine di gennaio».

È quanto annunciato dal premier Giuseppe Conte, a margine della visita in una scuola a San Felice a Cancello (Caserta), in merito alla possibile proroga dello stato di emergenza a causa della pandemia.

La proposta che il governo presenterà in Parlamento scatena già lo scontro con l'opposizione. «Proroga dello stato di emergenza fino a gennaio 2021? Dico quello che ho detto durante la prima proroga: se lo stato di emergenza può essere stabilito solo in base alla preoccupazione per un’eventuale futura emergenza lo avremo per tutta la vita.

ALDO CAZZULLO A TAGADA

Lo stato d’emergenza, voglio precisare, non rende più veloce nessun provvedimento». Lo dice, all’Adnkronos, il vicepresidente del Senato, Ignazio La Russa (Fdi). «Mai, in passato, uno stato di emergenza è durato più di qualche giorno, anche in situazioni più preoccupanti. È solo un tentativo di autoreferenzialità del governo, per continuare a gestire da solo la situazione, fuori dalle regole della normale democrazia. In più, questo atteggiamento, contribuisce a creare una situazione di eccessiva paura del Covid», conclude.

2 – ALDO CAZZULLO A TAGADÀ CONTRO GIUSEPPE CONTE: "STATO D'EMERGENZA? IL 31 GENNAIO È TROPPO IN LÀ"

Da www.liberoquotidiano.it

A Tagadà di Tiziana Panella su La7 si discute dell'ennesima proroga dello stato d'emergenza decisa dal governo: fino al 31 gennaio "pieni poteri" per Giuseppe Conte. Ospite in studio ecco Aldo Cazzullo, firma del Corriere della Sera, a chi la Panella chiede: ci saranno altre polemiche? Scontata la risposta: sì, ci saranno.

"Sono dubbi legittimi. Anche in Spagna c'è stato lo stato di emergenza, che scadeva ogni mese, dunque il Parlamento votava sulla proroga dopo un dibattito - ricorda Cazzullo -. I partiti hanno anche cambiato posizione: il partito popolare, dell'opposizione, prima ha votato a favore, poi contro, poi si è astenuto.

Tutto è legittimo, però bisogna discutere e votare. Da qua al 31 gennaio... l'emergenza non è finita, però mi sembra un po' tanto, deciso così all'improvviso", conclude Cazzullo. Insomma, da un insospettabile lezioni di democrazia a un Conte che sta davvero forzando troppo la mano. O anche Cazzullo è un "pericoloso sovranista"?

