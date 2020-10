RECOVERY DON'T - LA GERMANIA GETTA LA SPUGNA, I FRUGALI CHIEDONO PIÙ CONDIZIONI PER EROGARE I FONDI. L'ITALIA RESTA ISOLATA E SI VA VERSO UN ALTRO RINVIO DEL VIA LIBERA AL RECOVERY FUND - GUALTIERI VUOLE ELIMINARE DAL REGOLAMENTO QUALSIASI RIFERIMENTO AGLI AGGIUSTAMENTI DI BILANCIO E ALLE PROCEDURE PER SQUILIBRI MACROECONOMICI. PER GLI OLANDESI E GLI AUSTRIACI NON SE NE PARLA