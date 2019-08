MACRON, CHE ROMPICOGLION! - ALLA VIGILIA DELL’INCONTRO CON IL PREMIER BRITANNICO BORIS JOHNSON IL PRESIDENTE FRANCESE FA FILTRARE LA POSIZIONE DELL’ELISEO SULLA BREXIT DA UN COLLABORATORE ANONIMO: “LO SCENARIO PIÙ PROBABILE È IL NO DEAL E ANCHE IN QUEL CASO IL REGNO UNITO DOVRÀ PAGARE 39 MILIARDI DI STERLINE” – CARENZA DI FARMACI, INCUBO RAZIONAMENTO E TUTTI I CASINI CHE CI SARANNO IL 31 OTTOBRE IN CASO DI MANCATO ACCORDO – VIDEO

BORIS JOHNSON

BREXIT, ELISEO: NO DEAL È SCENARIO PIÙ PROBABILE

(LaPresse/AFP) - "Oggi lo scenario più probabile della Brexit è quello del no deal". È questa la posizione dell'Eliseo espressa da un collaboratore della presidenza francese alla vigilia di un incontro Emmanuel Macron e il premier britannico Boris Johnson a Parigi. "C'è una fermezza europea sui principi", in particolare sul backstop in Irlanda, "ma c'è la volontà di discussioni con il Regno Unito su molti punti", fra cui la relazione futura tra Londra e l'Unione europea, precisa il funzionario, coperto dall'anonimato.

Eliseo: Anche in caso no deal Londra dovrà pagare conto d'uscita

(LaPresse/AFP) - Anche in caso di no deal, cioè di uscita dall'Ue in assenza di accordo, il Regno Unito dovrà pagare il conto di uscita di 39 miliardi di sterline, pari a circa 43 miliardi di euro. È quanto ritiene l'Eliseo. "Gli obblighi finanziari restano" anche in questo scenario, spiega un funzionario della presidenza francese coperto dall'anonimato, parlando alla vigilia di un incontro Emmanuel Macron e il premier britannico Boris Johnson a Parigi. "L'idea di dire 'non c'è un accordo, quindi non pagherò' non funziona", conclude.

