MACRON CONTINUA A STALKERIZZARE PUTIN: EVIDENTEMENTE, CON SCARSI RISULTATI – IL PRESIDENTE FRANCESE, PER AVERE ATTENZIONI, CONTINUA A FARSI VEDERE DIALOGANTE, E IN UN’INTERVISTA ALLA TV AMERICANA CBS CONFERMA: “MANTENGO SEMPRE REGOLARI CONTATTI DIRETTI CON PUTIN. L’ISOLAMENTO È LA COSA PEGGIORE, E L’UNICA STRADA PER TROVARE UNA SOLUZIONE È TRATTARE” – “L’OCCIDENTE NON CERCA DI DISTRUGGERE LA RUSSIA, ABBIAMO RELAZIONI MOLTO STRETTE CON MOSCA E ABBIAMO SEMPRE RISPETTATO IL POPOLO RUSSO…”

EMMANUEL MACRON INTERVISTATO DALLA CBS

UCRAINA: MACRON, MANTENGO COMUNICAZIONI REGOLARI CON PUTIN

(ANSA) - Il presidente francese Emmanuel Macron mantiene comunicazioni regolari col suo omologo russo Vladimir Putin. Lo ha detto lo stesso Macron in un'intervista a Cbs. "Mantengo sempre regolari contati diretti con Putin. L'isolamento è la cosa peggiore", ha aggiunto il presidente francese osservando come "l'unica strada per trovare una soluzione" al conflitto in Ucraina è tramite trattative.

UCRAINA: MACRON, OCCIDENTE NON CERCA DI DISTRUGGERE RUSSIA

putin e macron 2

(ANSA) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che il suo Paese e le altre nazioni occidentali non stanno cercando di distruggere la Russia, che ha attaccato l'Ucraina. "Non è mai stata la nostra prospettiva in Francia", ha risposto Macron in un'intervista alla Cbs andata in onda domenica e ripresa anche dalla Tass. "Inoltre abbiamo relazioni molto strette dal punto di vista culturale e storico" con Mosca, e "abbiamo sempre rispettato il popolo russo", ha aggiunto il presidente francese.

emmanuel macron Emmanuel Macron con Zelensky JOHNSON, DRAGHI E MACRON CADONO E PUTIN SE LA RIDE EMMANUEL MACRON INTERVISTATO DALLA CBS