24 nov 2019 16:30

MAI DIRE MICHEAL: DOPO AVERCI TENUTO SULLE SPINE PER MESI, FINALMENTE BLOOMBERG ANNUNCIA LA CANDIDATURA ALLA NOMINATION DEMOCRATICA “PER BATTERE DONALD TRUMP E RICOSTRUIRE L’AMERICA” – CHISSÀ SE, TYCOON PER TYCOON, GLI AMERICANI PREFERIRANNO LUI O IL PUZZONE – DI CERTO C'È SOLO CHE SARÀ UN SALASSO: HA SPESO 30 MILIONI PER UNA SETTIMANA DI SPOT...