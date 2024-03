LA MALEDIZIONE DEL CENTRO: MANCA SEMPRE UN SOLDO PER FARE UNA LIRA! RENZI E BONINO SIGLANO UNA LISTA DI SCOPO (SENZA I DC DI CUFFARO E MASTELLA) MA IL VERO LIMITE RESTA IL DUALISMO TRA MATTEONZO E CALENDA (CHE PER ORA RESTA FUORI) - IL SENATORE SEMPLICE DI RIAD PUNGE IL CHURCHILL DEI PARIOLI: “C’È CHI PENSA AI VETI, IO AI VOTI” – IL REBUS PIZZAROTTI (AMICO DI CALENDA) E LA RENZIANA PAITA CHE SBRAITA: “CALENDA SFASCIA SEMPRE TUTTO…”

Giovanna Casadio per "la Repubblica" - Estratti

L’accordo tra Emma Bonino e Matteo Renzi è fatto: la lista “Stati Uniti d’Europa” correrà alle Europee di giugno. Sfondo azzurro e giallo: sotto, i simboli di +Europa, Italia viva, Psi, Libdem e Volt.

Ci sono ancora nodi da sciogliere, ma già c’è la bozza di capilista e liste. Con una pre-condizione: non ci saranno Totò Cuffaro e Clemente Mastella, partner renziani nel rassemblement di centro.

«Quelle sono scelte politiche di Renzi che non hanno niente a che vedere con il progetto federalista europeo», è il leit motiv di Riccardo Magi, segretario di +Eu. Che risponde così agli attacchi di Carlo Calenda, il leader di Azione, pronto invece a una corsa in solitaria.

Incognita finale per la nascita della lista di scopo è stata infatti la presenza di Cuffaro in lista, dopo il suo incontro di ieri con Renzi e Davide Faraone per parlare di intese. Cuffaro ha ipotizzato che alcuni esponenti dc, non lui personalmente, potessero essere della partita europeista. Dopo poche ore Iv precisava: «In lista non ci saranno né Cuffaro, né Francesca Donato», eurodeputata cuffariana.

I candidati, dunque. Bonino, nonostante i dubbi per ragioni di salute, è disposta a correre come capolista nel Nord Ovest. Al Centro capolista è Gian Domenico Caiazza, ex presidente delle Camere penali, avvocato radicale. Potrebbe esserci anche Renzi nella circoscrizione Centro, magari non come capolista.

L’ex premier pensa di candidarsi almeno in una circoscrizione, ma ha fatto sapere di non avanzare pretese: è disposto a guidare una lista, a essere più in basso o fare un passo di lato. Al Centro c’è anche il libdem Andrea Marcucci, ex capogruppo Pd. Al Sud testa di serie è Teresa Bellanova, ex ministra dell’Agricoltura e renziana di chiara fede. Si candida pure Enzo Maraio, segretario dei socialisti, e Nicola Caputo. Come capolista nelle Isole c’è Giusy Nicolini, ex sindaca di Lampedusa, un segnale chiaro sull’immigrazione.

Dovrà essere la direzione di +Europa ora a ratificare l’intesa: il presidente Federico Pizzarotti, amico di Calenda, sembra mettersi di traverso. Attacca Raffaella Paita, che ha seguito le trattative per i renziani: «Calenda sfascia tutto: l’ha fatto col Terzo Polo, ora non ha voluto costruire la lista di scopo».

