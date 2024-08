MARIA ROSARIA BOCCIA NON SARÀ “CONSIGLIERA SPECIALE” MA È UN BEL VOLPINO: SI DICHIARA PRESIDENTE DELLA FANTOMATICA “FASHION WEEK MILANO MODA”, RICHIAMANDO ALLA SETTIMANA DELLE SFILATE SOTTO LA MADONNINA, MA NON HA NIENTE A CHE FARE NÉ CON MILANO, NÉ CON IL FASHION – IL COMUNICATO STAMPA DELLA CAMERA NAZIONALE DELLA MODA ITALIANA, CHE ORGANIZZA LA “MILANO FASHION WEEK” (VERO NOME DELL’EVENTO): “NON ABBIAMO ALCUN TIPO DI RAPPORTO” – LO SCAMBIO DI LETTERE CON IL NEO-SINGLE FRANCESCO LOLLOBRIGIDA

FRANCESCO LOLLOBRIGIDA E MARIA ROSARIA BOCCIA ALLA CAMERA

1. L’INTRECCIO FRA BOCCIA E SANGIULIANO

Estratto dell’articolo di Luca Di Carmine per https://www.lettera43.it/

[…] La storia della “consulente ministeriale” Maria Rosaria Boccia sta dilagando sempre di più nei palazzi del potere, e non solo: ormai siamo al feuilleton di tradizione francese, un romanzo popolare a puntate che coinvolge ministri, perché oltre a Gennaro Sangiuliano c’è anche il neo single Francesco Lollobrigida, autore di missive rivolte alla bionda campana, e tutto il racconto mette seriamente in crisi la credibilità delle istituzioni repubblicane (o quel che ne rimane).

MARIA ROSARIA BOCCIA PRESIDENTE DI FASHION WEEK MILANO MODA

2. LA CAMERA NAZIONALE DELLA MODA ITALIANA: “NON ABBIAMO RAPPORTI CON MARIA ROSARIA BOCCIA”

Comunicato stampa della Camera Nazionale della Moda italiana

Con riferimento alle recenti notizie di cronaca relative al caso dell’asserita nomina della consigliera del Ministro Sangiuliano per i “Grandi Eventi” e alla conseguenti interrogazioni parlamentari sul ruolo e sul curriculum vitae della signora Maria Rosaria Boccia, la quale si dichiara presidente dell’organizzazione “FASHION WEEK MILANO MODA”, Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) precisa di non avere alcun tipo di rapporto, relazione commerciale o professionale né con la signora Maria Rosaria Boccia, né con l’organizzazione “FASHION WEEK MILANO MODA”.

MARIA ROSARIA BOCCIA - GENNARO SANGIULIANO

A tal proposito, si precisa che CNMI è titolare esclusiva del marchio “Milano Fashion Week®” e si riserva ogni diritto di agire a tutela del proprio noto brand.

CNMI è infatti l’associazione senza scopo di lucro che, dal 1958, disciplina, coordina e promuove lo sviluppo della moda italiana ed è l’organizzatrice della Milano Fashion Week®, una delle principali settimane della moda internazionali.

