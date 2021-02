SCISSIONE A PESO D'ORO - I GRUPPI GRILLINI DI CAMERA E SENATO DOVRANNO RINUNCIARE A UN BEL PO’ DI SOLDI: I CONTRIBUTI DAL PARLAMENTO VENGONO EROGATI IN BASE ALLA CONSISTENZA NUMERICA DEL GRUPPO E, CON LE ESPULSIONI, PERDERANNO CIRCA 4 MILIONI DI EURO – GLI ESPULSI LEZZI E MORRA NON MOLLANO: “NOI NON CE NE ANDIAMO”