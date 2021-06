PREPARATE IL RING NEL M5s: "LA POCHETTE CON IL NULLA INTORNO" SFANCULA IL PADRE-PADRONE DEL MOVIMENTO GRILLO E NON PARTECIPERA’ ALL’INCONTRO CON L'AMBASCIATORE CINESE “PER CONCOMITANTI IMPEGNI”. MA NON FACEVA PRIMA A DIRE: “HO FATTO UNA CAZZATA”? E’ L’INIZIO DELLA FINE PER CONTE CHE DOPO DI MAIO SI METTE CONTRO BEPPE-MAO. A GRILLO PIACE FARE LA FIGURA DEL GRULLO? BRUTTE NOTIZIE PER L’AVVOCATO DI PADRE PIO: L’EUROPA NON LO VUOLE VEDERE PIU' MANCO IN CARTOLINA...