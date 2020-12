30 dic 2020 12:22

MEGLIO TARDI CHE MAI - SVOLTA STORICA, ADESSO L’ABORTO È LEGALE ANCHE IN ARGENTINA: È IL PRIMO GRANDE PAESE SUDAMERICANO A DIRE SÌ DOPO URUGUAY E GUYANA - DOPO DECENNI DI LOTTE MIGLIAIA DI FEMMINISTE HANNO FESTEGGIATO IN PIAZZA - DAL 1983 OLTRE TRE MILA DONNE SONO MORTE PER INTERRUZIONI DI GRAVIDANZA CLANDESTINE - IL SENATO HA DATO VIA LIBERA AL TESTO, ANCHE SE 43 DEI 70 PRESENTI ERANO UOMINI...