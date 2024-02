27 feb 2024 18:00

PER UNA MELONI (GIORGIA) CHE PERDE, UN MELONI (MARCO) CHE VINCE – IN SARDEGNA UNO DEGLI ARTEFICI DEL MIRACOLO TODDE E’ STATO IL SENATORE DEM, MARCO MELONI, LETTIANO DI TITANIO – “ABBIAMO VINTO NONOSTANTE SORU CHE HA USATO PAROLE TERRIBILI VERSO UN PARTITO CHE GLI HA DATO TANTO. CALENDA? NON NE HA AZZECCATA UNA. E NON È LA PRIMA VOLTA, BASTI RICORDARE LA SUA SCIAGURATISSIMA SCELTA DI ABBANDONARE LA COALIZIONE, NEL SETTEMBRE 2022 PER REGALARE LA VITTORIA AL CENTRODESTRA…