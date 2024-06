27 giu 2024 15:38

ALLA MELONI STA ESPLODENDO ECR IN MANO – I POLACCHI DEL PIS ESCONO ALLO SCOPERTO: “STIAMO VALUTANDO DI LASCIARE I CONSERVATORI PER UN NUOVO GRUPPO. AL MOMENTO LA PROBABILITÀ È DEL 50/50” – A PARLARE È L’EX PREMIER MATEUSZ MORAWIECKI, STORICO ALLEATO DELLA DUCETTA, CHE NON HA GRADITO LA TRATTATIVA SOTTOBANCO DELLA PREMIER CON IL PPE PER LE NOMINE NELL’UE. CON L’USCITA DEI 20 POLACCHI, ECR PERDEREBBE ANCHE IL TERZO POSTO TRA I GRUPPI NELL’EUROPARLAMENTO, A VANTAGGIO DEI LIBERALI DI MACRON