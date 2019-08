8 ago 2019 17:46

MI SI NOTA DI PIÙ SE FACCIO CADERE IL GOVERNO O NO? – “MATTEO SALVINI NON HA CHIESTO LE DIMISSIONI DI CONTE”: LA LEGA SMENTISCE LE ULTIME INDISCREZIONI SULLA CRISI DI GOVERNO. MAI VALUTATA L’IPOTESI DI RITIRARE LA DELEGAZIONE DEI MINISTRI DALL’ESECUTIVO: “PARLIAMO SOLO CON NOTE UFFICIALI”. GIÀ, COME QUELLA IN CUI SI DICE CHE L’UNICA ALTERNATIVA È IL VOTO – FICO È AL QUIRINALE, SALVINI DA CONTE E DI MAIO A PALAZZO CHIGI (MA LUIGINO NON PARTECIPA ALL’INCONTRO)