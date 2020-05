IL MINISTERO PER L'INNOVAZIONE PRECISA: "COME PIÙ VOLTE RIBADITO DAL MINISTRO PAOLA PISANO L'APP ''SARÀ SCARICABILE SU BASE VOLONTARIA ED È ESCLUSA IN OGNI CASO LA GEOLOCALIZZAZIONE DEI SINGOLI UTENTI''. IL MINISTRO HA SOTTOLINEATO CHE L'APPLICAZIONE ''REGISTRERÀ ESCLUSIVAMENTE DEI CODICI RANDOMICI INVIATI DAI DISPOSITIVI DI ALTRI UTENTI DELL'APP MEDIANTE LA TECNOLOGIA BLUETOOTH LOW ENERGY''

LA PRECISAZIONE DI VALTER CAMPANILE, CAPO DI GABINETTO DEL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE PAOLA PISANO IN MERITO ALL'ARTICOLO DE "IL GIORNALE" SU "IMMUNI", RIPRESO DA DAGOSPIA (https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/non-saremo-ldquo-immuni-rdquo-gps-ndash-nbsp-secondo-sito-236182.htm)

Egregio Direttore,

nel titolo aperto dalle parole “Non saremo "immuni" al GPS”, comparso sul sito internet “dagospia” in data odierna, si sostiene che l'applicazione per il tracciamento dei contatti finalizzata a contenere il contagio del Covid -19 potrebbe usare anche il gps e "non solo il bluetooth".

Non e cosi. Come piu volte ribadito dal Ministro per l'innovazione tecnologica e digitalizzazione Paola Pisano, in particolare in Parlamento nel corso di diverse audizioni, l'app “sara scaricabile su base volontaria” ed “e esclusa in ogni caso la geolocalizzazione dei singoli utenti”. Il Ministro ha sottolineato che l'applicazione “registrerà esclusivamente dei codici randomici inviati dai dispositivi di altri utenti dell’app mediante la tecnologia Bluetooth Low Energy".

A differenza di quanto si legge nel lungo titolo, dunque, non si va "contro le regole del decreto" in vigore per rendere possibile il sistema di tracciamento dei contatti

Io e il Ministro, ferma restando ogni eventuale diversa azione, ci auguriamo che si adottino, senza ritardo, le iniziative ritenute piu opportune a far si che le informazioni non vere presenti nell’articolo richiamato non rechino ulteriore danno alla reputazione del Ministro.

Distinti saluti

Valter Campanile

