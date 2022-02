L’INTELLIGENCE USA NON ESCLUDE CHE LO ZAR VLAD ABBIA GIA’ ORDINATO L’ATTACCO MERCOLEDI’ PROSSIMO (ALLA FACCIA DELLA TREGUA OLIMPICA).

IL MINISTRO DEGLI ESTERI RUSSO LAVROV METTE IL DITO NELLA PIAGA: "L'ISTERIA DELLA CASA BIANCA PARLA CHIARO: GLI ANGLOSASSONI HANNO BISOGNO DI UNA GUERRA. AD OGNI COSTO . PROVOCAZIONI, DISINFORMAZIONE E MINACCE SONO IL METODO PREFERITO PER RISOLVERE I PROPRI PROBLEMI" -

VENTI DI GUERRA

BIDEN HA BISOGNO DI UNA GUERRA

La portavoce del ministro degli esteri russo, Maria Zakharov: "L'isteria della Casa Bianca parla chiaro: gli anglosassoni hanno bisogno di una guerra. Ad ogni costo. Provocazioni, disinformazione e minacce sono il metodo preferito per risolvere i propri problemi".

AGGIORNAMENTI

Da corriere.it

La Farnesina chiede agli italiani di lasciare l’Ucraina

ANTONY BLINKEN SERGEI LAVROV

Una misura precauzionale: il ministero degli Esteri chiede ai connazionali presenti in Ucraina di lasciare il Paese «temporaneamente in considerazione dell’attuale situazione, con i mezzi commerciali disponibili». Sulla stessa linea anche gli altri Paesi Ue, comprese Francia e Germania.

Blinken: «Strada diplomatica resta aperta»

Lo fa sapere il Dipartimento di Stato Usa: Antony Blinken ha detto al ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov che la strada diplomatica «resta aperta», ma serva una «de-escalation». Se Mosca dovesse decidere per un’invasione dell’Ucraina, questa si tradurrebbe in una risposta della Nato «risoluta, massiccia e unita».

Zelensky riprende gli Usa: creano panico

antony blinken joe biden vladimir putin sergei lavrov

«Ci sono troppe informazioni circa una guerra su vasta scala da parte della Federazione russa contro l’Ucraina; si indicano addirittura le date precise». Fonti di intelligence Usa hanno indicato nel 16 febbraio il giorno dell’attacco russo. «La verità è che noi abbiamo informazioni diverse», dice Zelensky. «Il miglior amico dei nostri nemici è il panico nel Paese. E tutte queste informazioni provocano solo panico e non ci aiutano».

Lavrov a Blinken: avete ignorato le nostre richieste

Gli Stati Uniti e la Ue hanno «ignorato» le richieste della Russia sulla sicurezza. Lo ha detto il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov al segretario di stato americano Antony Blinken in un colloquio telefonico. Lo riferisce il ministero di Mosca in una nota. Per Lavrov le affermazioni di Washington secondo cui Mosca vuole invadere l’Ucraina sono delle «provocazioni» e un modo di fare «propaganda» anti-russa.

