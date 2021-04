IL MIO MIGLIOR NEMICO - STAMATTINA ENRICHETTO LETTA HA INCONTRATO L'ODIATISSIMO MATTEO RENZI - IL FACCIA A FACCIA, DURATO 40 MINUTI, E' SERVITO A FARE UN'ANALISI SU GOVERNO E CAMPAGNA VACCINALE - LA DIVERGENZA PROFONDA SUL RAPPORTO CON GIUSEPPE CONTE E MOVIMENTO CINQUESTELLE - QUANTO PESANO ANCORA LE RUGGINI TRA I DUE?

(ANSA) - Il faccia a faccia tra Enrico Letta e Matteo Renzi è durato 40 minuti nella sede Arel: I due, spiegano fonti del Nazareno, hanno fatto un`analisi a tutto campo e convenuto sul fatto che in questo momento lo sforzo prioritario debba essere sul sostegno alla campagna vaccinale del governo e alle azioni di sostegno economiche.

I due hanno poi ragionato sulle prospettive future trovando, spiegano ancora dal Nazareno, alcuni punti di accordo e altri disaccordo, in particolare c'è una divergenza profonda sul rapporto con Conte e M5s, rapporto che Letta considera essenziale per costruire in prospettiva un`alternativa vincente a Fdi e Lega.

