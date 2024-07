E MO' SO CAZZI A CARACAS - CAOS IN VENEZUELA DOVE NICOLAS MADURO È STATO DICHIARATO VINCITORE DELLE ELEZIONI, CON IL 51% DEI VOTI, MA LE OPPOSIZIONI DENUNCIANO BROGLI E GRIDANO AL "COMPLOTTO": "ABBIAMO VINTO NOI E LO SA TUTTO IL MONDO" - L'EX DEPUTATA DELSA SOLARZANO, PRIMA ANCORA DELL'ANNUNCIO DELLA VITTORIA DEL LEADER CHAVISTA, AVEVA PARLATO DI IRREGOLARITÀ NELLO SCRUTINIO: "STANNO RITARDANDO LA TRASMISSIONE DEI DATI E LA PUBBLICAZIONE DEI VERBALI" - IL SEGRETARIO DI STATO USA ANTONY BLINKEN: "SERI DUBBI CHE I RISULTATI RAPPRESENTINO LA VOLONTÀ DEL POPOLO"

Estratto dell'articolo di Paolo Foschi e Sara Gandolfi per www.corriere.it

Nicolas Maduro è stato dichiarato vincitore delle elezioni in Venezuela, ma le opposizioni denunciano brogli. Secondo i primi dati annunciati dal Consiglio elettorale, il presidente uscente avrebbe ottenuto il 51,2 % dei voti, contro il 44,2% attribuito a Gonzalez Urrutia (con l'80 per cento delle schede scrutinate). L'affluenza è stata del 59%. L'opposizione grida alla frode: «Abbiamo vinto noi e lo sa tutto il mondo», hanno detto in una conferenza stampa congiunta il candidato della Piattaforma democratica e Maria Corina Machado, leader del fronte oppositore che era stata dichiarata ineleggibile dal regime. Quasi immediata anche la reazione degli Usa. Antony Blinken, segretario di Stato, ha espresso «seri dubbi» che i risultati rappresentino la volontà del popolo».

«Non ci sono riusciti con le sanzioni, con l'aggressione, con la minaccia. Non ce l'hanno fatta ora e non ce la faranno mai con la dignità del popolo del Venezuela. Il fascismo in Venezuela, la terra di Bolivar e Chavez, non passerà». Queste le prime parole del presidente Nicolas Maduro. […]

Qualche ora più tardi, è comparsa davanti ai giornalisti la leader del fronte oppositore Maria Corina Machado, che non aveva potuto candidarsi alle elezioni, contestando il risultato ufficiale: «Abbiamo un nuovo presidente ed è Edmundo Gonzalez Urrutia. Abbiamo vinto in tutti i settori e in tutti gli stati del Paese. Sappiamo cosa è successo», ha denunciato Machado, assicurando che l'opposizione farà in modo che tutti i voti siano conteggiati […] e […] esortando le forze armate a rispettare la sovranità popolare. «Non accetteremo che difendere la verità sia considerato violenza, la vera violenza è oltraggiare la verità».

[…] L'ex deputata della Plataforma unitaria democraítica, Delsa Solarzano, prima ancora dell'annuncio della vittoria di Maduro, aveva già denunciato al Consiglio elettorale irregolarità nello scrutinio. «Lo denuncio con le prove in mano - ha affermato -. Stanno ritardando la trasmissione dei dati al centro di computazione e la pubblicazione dei verbali. C'è un numero significativo di seggi elettorali da cui vengono allontanati i nostri testimoni e altri in cui si rifiutano di trasmettere i risultati della scheda di conteggio».[…]

Il ministro degli Esteri peruviano, Javier Gonza'lez-Olaechea, ha assicurato che il suo Paese «non accetterà la violazione della volontà del popolo venezuelano». La dichiarazione è arrivata pochi minuti dopo l'annuncio della vittoria di Maduro. «Condanniamo in tutti i suoi estremi l'insieme delle irregolarità a scopo di frode da parte del governo del Venezuela. Il Perù non accetterà la violazione della volontà popolare del popolo venezuelano», ha pubblicato Gonza'lez-Olaechea sul social network X. […]

