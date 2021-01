27 gen 2021 17:38

IL MONDO E’ LELLO PERCHE’ E’ VARIO – IL SENATORE DEL GRUPPO MISTO LELLO CIAMPOLILLO FA IL PREZIOSO: "SOSTEGNO A CONTE TER? NON LO SO, DECIDERO' TRA OGGI E DOMANI". POI ANNUNCIA CHE NON SI VACCINERA’: “SONO PER LA LIBERA SCELTA” - "RESTRIZIONI? BISOGNA CONFRONTARSI CON MODELLI CHE HANNO FUNZIONATO MEGLIO COME SVEZIA" (AL PUNTO CHE STOCCOLMA PRESO ATTO DEI MORTI E DEL FALLIMENTO DELLA LINEA ANTI-LOCKDOWN HA CAMBIATO STRATEGIA)