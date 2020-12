7 dic 2020 18:05

NATALE A CASA DI MAIO - LUIGINO POSTA SU “FACEBOOK” IL “PIACEVOLE FUORI PROGRAMMA” IN ALGERIA, DOVE UN GATTINO SI “INTRUFOLA” DI FRONTE ALLE GUARDIE DEL PALAZZO DEL GOVERNO, E LA COMPAGNA VIRGINIA SABA COMMENTA: “POTRESTI REGALARMI PER NATALE UN TENERO GATTO?” – IN UN COMMENTO SI ALLUDE AL MEME DEL GATTO CON LA TOSSE: “PENSAVO NE AVESSI GIÀ UNO”, E LA BELLA GIORNALISTA REPLICA: “AVEVO DUE CONIGLIETTI FELICI IN GIARDINO, MA NON CI SONO PIÙ”