NETANYAHU È OSTAGGIO DEGLI SVALVOLONI DI ESTREMA DESTRA – IL MINISTRO DELLE FINANZE DI ISRAELE, BEZALEL SMOTRICH, AVVERTE “BIBI”: “SE ANNULLA L’OPERAZIONE A RAFAH, ADDIO GOVERNO” – L’ALTRO FENOMENO È BEN GVIR, CHE VENERDÌ È PASSATO CON IL ROSSO, SI È CAPPOTTATO CON LA SUA AUTO BLU ED È FINITO IN OSPEDALE. COLONO DI ULTRA-DESTRA, LE SUE ABITUDINI STRESSANO GLI AGENTI DI SCORTA: HA ACCUMULATO ALMENO 76 MULTE...

BEZALEL SMOTRICH

SMOTRICH, 'SE NETANYAHU CEDE SU RAFAH, ADDIO GOVERNO'

(ANSA) - Il ministro delle Finanze e leader di destra radicale israeliano, Bezalel Smotrich, ha avvertito che se il premier Benyamin Netanyahu annulla l'operazione a Rafah, il governo "non avrebbe più diritto di esistere". Smotrich ha aggiunto che concordare su un nuovo cessate il fuoco, mediato dall'Egitto, "sarebbe una umiliante resa, una sentenza di morte per gli ostaggi che non sono inclusi nell'accordo e un pericolo per lo stato di Israele"

INCIDENTI, MULTE, AZZARDI: IL MINISTRO DELLA SICUREZZA CHE PASSA CON IL ROSSO

Estratto dell'articolo di Davide Frattini per il “Corriere della Sera”

Benjamin Netanyahu

Da Tel Aviv a Gerusalemme in meno di 40 minuti, quando in un giorno di traffico ce ne vogliono almeno 20 in più. Itamar Ben-Gvir ha fretta, sempre. Troppa secondo gli agenti dei servizi segreti che devono proteggerlo: nel settembre dell’anno scorso si sono lamentati con i superiori perché il ministro per la Sicurezza Pubblica – supervisiona anche la polizia stradale – li costringe a superare i limiti di velocità, a sorpassare usando la corsia d’emergenza, a passare con il rosso.

Com’è successo venerdì a Ramle nel centro del Paese: l’auto di rappresentanza parte prima del verde, ne centra un’altra che sta attraversando in modo regolare, si cappotta.

Il leader dei coloni e dell’estrema destra oltranzista è stato portato in ospedale assieme ai suoi guardaspalle e alla figlia che viaggiava con lui, ferite lievi anche per l’altro autista.

itamar ben gvir e bezalel smotrich 8

Adesso che non ha lui il piede sull’acceleratore Ben-Gvir pigia i sottoposti perché corrano e corrano, senza ragioni operative dettate dalla sua protezione: una volta doveva arrivare in tempo a un’intervista televisiva – altro incrocio bruciato, altro incidente –, un’altra voleva tornare a casa prima del tramonto dello Shabbat, le regole religiose vietano di usare l’auto. Il Pubblico di cui dovrebbe garantire la Sicurezza resta coinvolto e malconcio: in un caso una famiglia di cinque persone.

Ma il ministro è recidivo: quando era lui a guidare, ha ricevuto almeno 76 multe, e ha dovuto per due volte seguire corsi di recupero per i punti della patente.

l incidente in auto di itamar ben gvir 1

Dà anche il cattivo esempio su TikTok, dove diffonde video mentre sta sul sedile posteriore senza cintura, in Israele sarebbe obbligatoria. Soprattutto – ha raccontato il quotidiano Haaretz – la polizia ne è intimorita e nonostante la prova filmata nessuno avrebbe osato presentargli la multa.

Lo scarso rispetto delle norme risale alla gioventù kahanista, i seguaci del rabbino Meir Kahane, messo al bando dal parlamento per razzismo e incitamento alla violenza. Ben-Gvir è stato condannato per sostegno a un’organizzazione terroristica ebraica e per questa ragione non ha mai prestato il servizio militare, lui che adesso pretende di entrare nel consiglio di guerra. Il premier Benjamin Netanyahu se lo tiene stretto perché ha paura di perdere i numeri che gli permettono di restare al potere. […]

l incidente in auto di itamar ben gvir 2 l incidente in auto di itamar ben gvir 4 l incidente in auto di itamar ben gvir 3 itamar ben gvir e bezalel smotrich 1