30 dic 2023 08:48

NIKKI HALEY NON È UNA COMETA – L'EX GOVERNATRICE DELLA CAROLINA DEL SUD È QUI PER RESTARE: ANCHE SE LA NOMINATION REPUBBLICANA ANDASSE A TRUMP, LEI SI PRESENTERÀ COME UNICA ALTERNATIVA, E NE GUADAGNERÀ UNA LEGITTIMITÀ POLITICA DA SPENDERE NEI PROSSIMI ANNI - NON A CASO, SCENDONO IN CAMPO PER LEI I GRANDI FINANZIATORI, COME LA FAMIGLIA KOCH E L'AD DI JP MORGAN, JAMIE DIMON: "SOSTENIAMOLA PER DARE AI REPUBBLICANI UNA SCELTA MIGLIORE DI TRUMP"