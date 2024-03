NEL NOME DEL CAV – TORNANO A CIRCOLARE VOCI E SUGGESTIONI SU UN FUTURO IN POLITICA DI PIER SILVIO BERLUSCONI. DA FORZA ITALIA SONO SICURI: “PRIMA O POI SCENDERÀ IN CAMPO, MA POLITICI NON CI SI IMPROVVISA” – TAJANI: “SPETTA A PIER SILVIO DECIDERE SE IMPEGNARSI IN FORZA ITALIA. NOI SIAMO FAVEREVOLI E IN OTTIMI RAPPORTI CON LA FAMIGLIA” (E TE CREDO, CONTINUA A FINANZIARE IL PARTITO) – MARINA LANCERÀ UN NUOVO MARCHIO EDITORIALE, SOTTO LA MONDADORI, CHE AVRÀ IL NOME “SILVIO BERLUSCONI”

ANTONIO TAJANI

1 – FORZA ITALIA: TAJANI, 'IMPEGNO PIER SILVIO BERLUSCONI? DIPENDE DA LUI' =

(Adnkronos) - "Spetta a Pier Silvio Berlusconi decidere se impegnarsi in Forza Italia. Finora ha detto che vuole fare altro, ma noi siamo favorevoli e in ottimi rapporti con la famiglia. La decisione spetta comunque a lui". Lo ha detto a 'Start' Sky Tg24 il vice premier e ministro degli Esteri Antonio TAJANI.

2 – I PIANI DEI BERLUSCONI. PRONTA UN CASA EDITRICE TUTTA SUL CAV

Estratto dell’articolo di Luca Roberto per “Il Foglio”

pier silvio berlusconi

“Non possiamo lasciare che le idee di nostro padre muoiano con lui”. Tra Arcore, Segrate e Cologno Monzese risuonano queste parole. Investono le aziende dei Berlusconi, ma soprattutto il futuro di Forza Italia. Quando Marina ha reso note le ultime quattro pagine scritte dal Cav. poco prima che morisse, ha rimarcato l’importanza di questo “lascito”. Che era tutto politico.

Per questo, oltre alle celebrazioni come quella di ieri per i trent’anni dalla prima vittoria di Forza Italia, ha in animo ben altro: il lancio di un nuovo e ambizioso marchio editoriale, sotto la Mondadori, che avrà il nome e la firma “Silvio Berlusconi”. Mentre in FI sono sicuri: “Prima o poi Pier Silvio scenderà in campo”.

SILVIO E PIER SILVIO BERLUSCONI

Da presidente del Consiglio, ma anche da leader dell’opposizione, Silvio Berlusconi ha a lungo dissuaso i suoi figli dall’idea di intraprendere una carriera politica. “Non consiglierei mai a Marina di entrare in questo mondo detestabile”, disse il Cav. una volta.

La leadership pacata e molto poco berlusconiana di Tajani, per adesso, fa gioco ai Berlusconi, impegnati nelle rispettive aziende di famiglia. Marina e Pier Silvio non si sono però affatto disimpegnati, continuano a finanziare il partito. E hanno concesso a Tajani anche l’utilizzo del simbolo “Berlusconi presidente” alle prossime elezioni europee.

antonio tajani congresso forza italia

E’ proprio Marina ad aver deciso di dare un seguito a quanto scrive il padre nel suo “testamento politico”. Così l’intenzione è di lanciare nei prossimi mesi una nuova casa editrice, un nuovo marchio editoriale, in sostanza una branca della Mondadori tutta dedicata al Cav., che avrà proprio la sigla e il nome “Silvio Berlusconi”.

Un’operazione a metà tra politica e azienda, tra famiglia e impresa. E che nelle intenzioni di Marina pubblicherà testi e collane in grado di portare avanti “gli ideali” di suo padre, in linea con il suo “lascito ideale”, come la presidente di Mondadori ha definito nella prefazione al libro di Paolo Del Debbio le ultime quattro pagine vergate dal Cav. al San Raffaele di Milano pochi giorni prima di morire. [...]

PAOLO DEL DEBBIO - IN NOME DELLA LIBERTA

Per quanto possa sembrare slegato da questa operazione, però, sullo sfondo si staglia anche la figura di Pier Silvio. In questo momento la discesa in campo è solo una suggestione, registrata per lo più da sondaggi che continuano a circolare.

[…] dai piani alti di Cologno Monzese planano sui dirigenti di Forza Italia conferme: “E’ sicuro che prima o poi deciderà di candidarsi. Anche per non disperdere l’eredità e le idee del padre”. Quasi che il lancio del nuovo marchio editoriale possa essere preparatorio, fare da prologo, a una decisione che con ogni probabilità se mai si materializzerà non sarà a breve.

pier silvio marina berlusconi

Serve il tempo necessario, si dice nell’universo azzurro, per colmare quel vuoto di esperienza e di preparazione che ha fatto dire, nelle scorse settimane, allo stesso Pier Silvio che per fare politica “non ci si improvvisa”. Per questo per adesso continua a sostenere in pubblico di “non aver cambiato idea”. Quasi a voler dire: oggi no, domani chissà. Solo che quest’attendismo è come se nel partito venisse decrittato in altro modo: “Perché è sicuro che prima o poi il grande salto lo farà”.

