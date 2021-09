NON BASTAVANO I TALEBANI, RIAPPARE ANCHE CICCIO KIM - LA COREA DEL NORD RIPRENDE I TEST MISSILISTICI E GLI STATI UNITI SENTONO PUZZA DI "MINACCIA" PER LA COMUNITA' INTERNAZIONALE - I MEDIA STATALI NORDCOREANI HANNO RIFERITO CHE PYONGYANG HA TESTATO UN NUOVO "MISSILE DA CROCIERA A LUNGO RAGGIO"

KIM JONG UN DIMAGRITO - PARATA MILITARE A PYONGYANG

USA, MONITORIAMO SITUAZIONE IN COREA DEL NORD

(ANSA) - Gli Stati Uniti sono a conoscenza delle notizie sul lancio di un nuovo missile a lungo raggio da parte della Corea del Nord e "continueranno a monitorare la situazione". Lo affermano fonti dell'amministrazioen Biden.

PENTAGONO, TEST MISSILE COREA NORD MINACCIA PER PAESI VICINI

(ANSA-AFP) - L'esercito degli Stati Uniti ha affermato che i test missilistici condotti dalla Corea del Nord durante il fine settimana rappresentano "una minaccia" per i Paesi vicini e oltre. "Questa attività evidenzia la continua attenzione della Corea del Nord sullo sviluppo del suo programma militare e le minacce che questo rappresenta per i suoi vicini e la comunità internazionale", ha affermato il comando indo-pacifico degli Stati Uniti in una nota. I media statali nordcoreani hanno riferito nelle scorse ore che il Paese ha testato un nuovo "missile da crociera a lungo raggio"

KIM JONG UN