NON CI VOLEVA UN GENIO PER CAPIRE CHE PAOLO TRUZZU NON ERA IL NOME GIUSTO SU CUI PUNTARE:

1. IL SINDACO DELLA "GENERAZIONE ATREJU" SUPERATO ANCHE DAI VOTI DELLE SUE LISTE

Estratto dell’articolo di Antonio Bravetti per “La Stampa”

[…] Paolo Truzzu […]. […] Qualche mese fa si piazzò terzultimo nella classifica di gradimento dei primi cittadini di tutta Italia, qualcosa forse si poteva intuire. [...] Il risultato di Truzzu è più basso di qualche punto percentuale anche rispetto alle liste che lo sostengono. A Cagliari per il sindaco è débâcle totale. Una forchetta di quasi venti punti: 53% delle preferenze per Alessandra Todde, per Truzzu solo il 34%.

Il «Trux», soprannome che gli è rimasto appiccicato per l'infausto, finto tatuaggio in solidarietà a Paolo Di Canio, ha girato l'isola in lungo e largo in queste settimane.

Comizi, sagre, vongole, cozze e carnevali. Il 17 febbraio è a Siniscola, il paese del padre. Su Facebook racconta il «calore umano» che lo circonda: «In ogni sorriso e in ogni abbraccio ho sentito una connessione ancora più intensa con la nostra terra e con le persone che la rendono unica». Ha perso anche lì.

«Nessuno slogan, solo la Sardegna», il grido di battaglia. Ha promesso biglietti aerei a prezzi ridotti, sconto sulle bollette, assegni per i nuovi nati. Infrastrutture. Come la nuova passeggiata centrale di Cagliari da intitolare a Gigi Riva.

Ma guai a suggerirne una per Michela Murgia: «Non le intitolerei mai una via o un monumento […] perché mi sembra un personaggio più negativo che positivo […]. Era una totalitaria, per certi punti di vista».

A parte il calcio è un amante del padel, dei cani e delle birre artigianali. Cattolico e ammiratore di papa Ratzinger, conosce Meloni da studente universitario. Crescono politicamente insieme, la «generazione Atreju».

Mercoledì scorso ha chiuso la lunga corsa elettorale con lei, Salvini e Tajani. Sul palco con i tre leader venuti da Roma, più litigiosi che mai. La sua candidatura è stata l'inizio delle scintille che ora rischiano di avvampare la coalizione. Truzzu naturale contro Todde sintetica: «La scelta è tra noi e chi, per interessi di partito e logiche di potere, ha voluto fare della Sardegna un esperimento, una cavia. Non siamo la cavia di Pd e Cinquestelle. Un esperimento che si è rotto ancora prima di iniziare». Candidato insuperabile, come il tonno in olio d'oliva.

2. TRUZZU, LO «SCHIAFFO» DI CAGLIARI E I QUATTRO PUNTI DI DIFFERENZA DECISIVI CON LA COALIZIONE: PERCHÉ HA PERSO LE ELEZIONI IN SARDEGNA

Estratto dell’articolo di Renato Benedetto per www.corriere.it

Lo spettro del voto disgiunto avrà agitato […] i pensieri di Paolo Truzzu (e forse, navigando verso il continente, pure quelli di Giorgia Meloni). Evocato a più riprese in campagna elettorale […] si è materializzato alle urne. Anzi, smaterializzato: nelle circa cinquemila schede che mancano all’appello per il candidato di centrodestra.

Truzzu ha raccolto circa 327 mila voti (quando lo spoglio è a 1.822 sezioni su 1.844); le liste di centrodestra che lo sostengono, insieme, 333 mila. Tra il suo 45% e il 49 della coalizione ci sono quattro punti di differenza. Oltre cinquemila elettori sulla scheda hanno scelto una lista di centrodestra, ma hanno tracciato la X sul nome di un altro candidato presidente. Chi? Alessandra Todde, Renato Soru? Entrambi hanno preso più preferenze delle loro coalizioni. Ma sembra sia Todde ad aver beneficiato di più dai voti in libera uscita: per lei oltre 40 mila preferenze più della coalizione. La differenza per Mr. Tiscali è di oltre 8 mila voti.

[…] Il vantaggio di Todde ovviamente non si spiega tutto con il voto disgiunto: a differenza di Truzzu, lei è stata capace di attrarre migliaia di preferenze di cittadini che hanno votato solo per lei […]. «L’evidenza più netta di questa elezione è che c’è un candidato giusto e uno sbagliato», commenta Salvatore Vassallo, politologo, presidente dell’Istituto Cattaneo: «Meloni ha un problema, quello del reclutamento della classe dirigente».

[…] Ma la mappa politica della Sardegna mostra anche una netta distinzione tra il voto delle città, dove vince il centrosinistra, e quello dei piccoli Comuni, dove è in vantaggio il centrodestra.

«Nei Comuni capoluogo Todde è in vantaggio anche di 10-15 punti, negli altri centri prevale invece Truzzu, di circa 5 punti», è quanto nota, a spoglio ancora in corso, Lorenzo Pregliasco, cofondatore di YouTrend […].

[…] […] lo smacco di Cagliari. La città dove Truzzu è sindaco uscente adesso fa da traino al centrosinistra. Qui Todde arriva al 53% mentre il centrodestra si ferma sotto al 35. Cinque anni fa Truzzu aveva vinto al primo turno, oltre il 50%. Meno di un anno e mezzo fa, alle politiche, il centrodestra sfiorava il 40, con FdI oltre il 23. «Da un lato è uno smacco notevole perdere di quasi 20 punti nella città dove hai amministrato. Dall’altra parte è una città che, anche quando la Regione andò a destra, votava per Zedda», commenta Pregliasco. Di certo il dato di Cagliari sarà centrale, nei vertici di partito, nelle discussioni sul post voto.

