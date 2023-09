NON DITE A GIORGIA MELONI CHE DOPO L’INCARICO A DRAGHI, ANCHE ENRICO LETTA ANDRA’ A BRUXELLES DARE UN CONTRIBUTO ALLA VON DER LEYEN: DOVRA’ SCRIVERE UNA RELAZIONE CHE DELINEI IL RILANCIO DEL MERCATO UNICO, DA PRESENTARE A MARZO 2024 - TRA GLI OSSERVATORI C'È CHI SOSTIENE CHE L'ATTRAZIONE DI BRUXELLES VERSO GLI EX PREMIER SIA UN SEGNALE ALLA MELONI, FRATELLI D'ITALIA VA ALL'ATTACCO E CHIEDE MAGGIOR ATTENZIONE ALLE RICHIESTE PORTATE AVANTI DAL GOVERNO: “IN QUESTO PERIODO GLI EX PREMIER ITALIANI SONO MOLTO GETTONATI A BRUXELLES. LA COSA CI FA PIACERE, MA..."

Luca Monticelli per la Stampa - Estratti

L'annuncio era nell'aria e proprio ieri l'Unione europea ha ufficializzato l'incarico ad Enrico Letta di scrivere una relazione che delinei il rilancio del mercato unico del futuro, da presentare a marzo 2024. Fratelli d'Italia però va all'attacco e chiede maggior attenzione alle richieste portate avanti dal governo Meloni.

Il capo delegazione a Bruxelles del gruppo Fdi-Ecr Carlo Fidanza dice a La Stampa: «Era già stato annunciato alcuni mesi fa, fortemente voluto dalla presidenza belga che si insedierà il primo gennaio. Evidentemente in questo periodo gli ex premier italiani sono molto gettonati a Bruxelles. La cosa ci fa piacere, l'importante per noi è che facciano cose buone e nei loro studi diano voce alle giuste richieste dell'Italia, sia sul tema del mercato unico che della competitività delle imprese europee».

Dopo la nomina di Mario Draghi, chiamato da Ursula von der Leyen per preparare un rapporto sul futuro della competitività europea, un altro italiano ex presidente del Consiglio, ormai lontano dal dibattito politico, andrà a Bruxelles a dare un contributo. Non sfugge la comunanza di valori tra Draghi e Letta.

Tra gli osservatori c'è chi sostiene che l'attrazione di Bruxelles verso gli ex premier centristi o di centrosinistra sia un segnale al governo Meloni, invitato a tenere la barra dritta dell'europeismo e della stabilità dei conti ripudiando gli estremismi. Segnale che peraltro arriva a ridosso della polemica innescata da Meloni e Salvini contro il commissario Paolo Gentiloni, accusato di remare contro gli interessi italiani, anche lui ex premier del Pd.

«Ringrazio la prossima presidenza belga, l'attuale spagnola della Commissione Ue e l'Europa per aver formalizzato il mio mandato di scrivere una relazione sul futuro del mercato unico da presentare al Consiglio europeo di marzo», dice Enrico Letta che aggiunge:

«Lavorerò con il massimo impegno in continuità con le idee di Jacques Delors». Chiara Braga, capogruppo del Pd alla Camera commenta: «Per un'Europa più unita e più forte». Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, parla di «bellissima notizia che ci riempie di orgoglio». Complimenti arrivano anche da Pier Ferdinando Casini: «Orgogliosi di un italiano stimato all'estero». In una nota redatta da Spagna, Belgio e Commissione europea si legge l'esigenza del report affidato a Letta: «Lanciato 30 anni fa, il mercato unico è il fiore all'occhiello dell'integrazione europea, una fonte di ricchezza comune.

Di fronte a un mondo più conflittuale, volatile e complesso, è necessario uno sforzo particolare in termini di ripensamento strategico». La dichiarazione congiunta ricorda che «il Consiglio europeo del 30 giugno 2023 ha chiesto una relazione indipendente di alto livello sul futuro del mercato unico da presentare nella riunione di marzo 2024». L'ex presidente del Consiglio, spiega la Commissione Ue, sarà «responsabile della raccolta dei pareri di vari organismi europei e nazionali, del mondo datoriale e sindacale e delle associazioni della società civile».

Già martedì a Bruxelles i membri della Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo discuteranno sul futuro del mercato unico con Letta. Intanto è in corso la "Scuola di politiche", la summer school nata da un'idea di Letta nel 2015 per formare i giovani. Le lezioni di ieri a Cesenatico erano affidate agli ex ministri Elsa Fornero ed Enrico Giovannini. Oggi chiusura con Romano Prodi.

