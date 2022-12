9 dic 2022 09:01

NON SAPETE COSA REGALARE A TRAVAGLIO PER NATALE? PROBLEMA RISOLTO: I GADGET NATALIZI DI PEPPINIELLO APPULO! – LA PAGINA INSTAGRAM “LE BIMBE DI CONTE” LANCIA IL SUO SHOP CON CUSCINI, T-SHIRT, CALENDARI E TAZZE. L’UNICO COMUNE DENOMINATORE? IL FACCIONE DI QUEL PARAGURU DI “GIUSEPPI” – MA LE SOSTENITRICI DELL’EX PREMIER HANNO UN’AGGUERRITA CONCORRENZA: QUELLA UFFICIALE DEL MOVIMENTO, CHE VENDE MUG, MAGLIETTE E ADDIRITTURA SACCHE DA PALESTRA (SARANNO PER OLIVIA PALADINO?) CON SCRITTA “QUESTO MOVIMENTO NON LAVORA CON IL FAVORE DELLE TENEBRE…”