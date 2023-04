4 apr 2023 14:44

IL NORD EUROPA STERZA A DESTRA. E NON È DETTO CHE SIA UN BENE PER IL GOVERNO MELONI – NELL’OTTOBRE SCORSO CONSERVATORI E SOVRANISTI HANNO VINTO IN SVEZIA, NELL’ULTIMO FINE SETTIMANA IN FINLANDIA. E QUESTO HA CONSEGUENZE IMPORTANTI NELL'UNIONE EUROPEA: SI RAFFORZANO LE POSIZIONI PIÙ RIGIDE SULL'IMMIGRAZIONE E SUL RIGORE FINANZIARIO. UN DOPPIO PROBLEMA PER L’ITALIA – MENTRE SULLA GUERRA IN UCRAINA...