26 mag 2020 15:55

OBTORTO COLLE - UN LETTORE SCRIVE AL “CORRIERE” PER FARE IL CAZZIATONE AL QUIRINALISTA MARZIO BREDA: “LEI, COME DI CONSUETO, SI ERGE A DIFENSORE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. IN SOSTANZA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E DEL CSM NULLA PUÒ, NELL'ATTUALE CASO PALAMARA & C. A OCCHIO, QUESTA LINEA DIFENSIVA EQUIVALE A UNA CONFESSIONE: CHE GIÀ SAPEVA, CHE APPREZZAVA, CHE SI PROSEGUA” - LA RISPOSTA DI BREDA