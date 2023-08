OCCUPY EMILIA-ROMAGNA – COME MAI ELLY SCHLEIN NELL’ULTIMO PERIODO STA SEMPRE NELLA “SUA” REGIONE? LA SEGRETARIA SINISTRATA DEL PD PUNTA A DETRONIZZARE BONACCINI, E CANDIDARE COME FUTURO GOVERNATORE QUEL TORTELLONE DI IGOR TARUFFI (ATTUALE ASSESSORE REGIONALE AL WELFARE) – BONACCINI NON OTTERRÀ IL VIA LIBERA AL TERZO MANDATO, ED È SEMPRE PIÙ PROBABILE CHE SI CANDIDI ALLE EUROPEE NEL 2024. MA L’ATTIVISMO OSTENTATO DI SCHLEIN INSOSPETTISCE (E FA INCAZZARE) LA MINORANZA DEL PD, LA “NON CORRENTE” NATA A CESENA PROPRIO SU IMPULSO DI BONACCINI

Estratto dell’articolo di Simone Canettieri per “il Foglio”

Ieri era a Bologna per la commemorazione della strage, oggi sarà nel modenese e nel reggiano, tra salamelle e foto con le cuoche (di Elly, non di Lenin). E poi certo, la festa nazionale dell’Unità a Ravenna a fine mese e la segreteria convocata al circolo Busecchio di Forlì due settimane fa. In mezzo ci sono stati i giri a Cesena, perlustrazioni nei territori alluvionati, e l’abbraccio a Patrick Zaki in piazza Maggiore.

Nell’ultimo mese Elly Schlein ha deciso di presidiare la sua regione, l’Emilia-Romagna, quella che lanciò nel 2013 come attivista di OccupyPd. E’ il feudo del suo sfidante Stefano Bonaccini che vuole battere per la seconda volta: imponendo il suo braccio destro a discapito dei fedelissimi del governatore, ormai al secondo mandato.

In tutte le sue incursioni, […] la segretaria del Pd si porta sempre con sé Igor Taruffi. Segnatevi questo nome: è l’assessore regionale al Welfare, Politiche giovanili e Politiche per il sostegno e lo sviluppo della montagna e delle aree interne.

E’ nato a Porretta Terme, nasce in Rifondazione, viene da Sel, è un ex giocatore di calcio, ha il viso tondo e rubizzo. E’ un amico personale del maestrone, Francesco Guccini. Schlein, che gli ha ceduto il posto in giunta quando si è candidata in Parlamento, una volta diventata segretaria lo ha nominato responsabile dell’organizzazione del Pd.

[…] E’ il tortello magico. Schlein lo vuole governatore al posto di Bonaccini all’inizio del 2025. Il presidente con gli occhiali a goccia non otterrà dal Nazareno il via libera al terzo mandato perché significherebbe riaprire la pratica con “i cacicchi”, vedi Vincenzo De Luca in Campania o Michele Emiliano in Puglia.

E qui al momento l’ipotesi che possa candidarsi alle europee nel 2024 è più che concreta. Se ciò dovesse avvenire la regione non andrebbe subito al voto perché per statuto potrebbe essere retta dal vicepresidente, Irene Priolo, fino alla prima finestra elettorale.

L’attivismo di Schlein […] inizia a insospettire e non poco la minoranza del Pd, la “non corrente” nata a Cesena, sulla spinta di Bonaccini, con il nome “Energia popolare”. Anche su chi governerà la regione-rossa-topos d’Italia la segretaria e il suo sfidante hanno idee del tutto opposte. Lei vuole il suo Igor, lui ha in mente due nomi. Il primo è quello del fedelissimo Andrea De Maria, deputato alla seconda legislatura, già sindaco dell’iconica Marzabotto. La seconda opzione porta al sindaco di Ravenna e presidente dell’Upi Michele De Pascale […]. […]

Nel Pd […] si inizia a parlare di questa sfida fra “Elly” e “Stefano” sempre con maggiore insistenza. Come una sorta di match di ritorno. Dopo il primo vinto a sorpresa tra i gazebo dalla segretaria lo scorso fine febbraio. […]

