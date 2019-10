OGGI SI FA L'ENNESIMA CERIMONIA INTORNO AL PONTE MORANDI: SARÀ ISSATO IL PRIMO TRONCONE DI STRADA, E DI NUOVO ARRIVANO CONTE, DE MICHELI, BUCCI E TOTI - AUTOSTRADE PER L'ITALIA DOPO LE ACCUSE DELLA PROCURA SUI RISPARMI NELLE RIPARAZIONI: ''I LIVELLI DI SPESA PER MANUTENZIONE SONO STATI SEMPRE COSTANTI. IMPORTI ULTERIORMENTE RAFFORZATI NEL 2019''

1. ASPI: DATI UFFICIALI DIMOSTRANO CHE I LIVELLI DI SPESA PER MANUTENZIONE SONO STATI SEMPRE COSTANTI. IMPORTI ULTERIORMENTE RAFFORZATI NEL 2019

Roma, lunedì 30 settembre 2019 - In merito ad alcuni articoli di stampa che ipotizzano che Autostrade per l’Italia avrebbe ridotto nel 2017 le spese di manutenzione in vista dell’ingresso di soci esteri, la Società precisa che i dati ufficiali pubblicati nell’area trasparenza del sito di ASPI dimostrano che gli obblighi convenzionali riguardanti le attività manutentive sono stati rispettati e le spese su tali attività non hanno mai subìto flessioni dal 2017. Nel corso del 2019, ASPI ha rafforzato ulteriormente le spese in manutenzione, anticipando importanti investimenti.

Inoltre, va specificato che l’affermazione riportata negli articoli secondo cui nel Patto Parasociale sottoscritto dagli azionisti di ASPI “l’importo complessivo degli impegni di spesa” dovrà rimanere “immutato” non ha nulla a che vedere con il volume delle spese di manutenzione. La suddetta previsione – peraltro esplicitata anche nello Statuto di ASPI e quindi pubblicamente nota – riguarda esclusivamente nuovi investimenti, e non spese di manutenzione, già previsti nella Convenzione e su cui il Cda deve pertanto poter deliberare anche senza il voto a favore dei consiglieri di minoranza, ovviamente purché l’importo complessivo degli impegni di spesa per tali investimenti resti immutato.

Il quadro complessivo delle spese di manutenzione effettuate, in corso e programmate sarà rappresentato da ASPI nelle sedi istituzionali opportune.

Ricordiamo inoltre che Atlantia ha avviato un audit interno finalizzato a verificare la corretta applicazione delle procedure aziendali da parte di Autostrade per l’Italia e Spea Engineering e delle persone coinvolte. Il documento sarà ovviamente a disposizione degli inquirenti.

2. PONTE GENOVA, VARO DEL PRIMO TRATTO DEL VIADOTTO SUL POLCEVERA

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è a Genova per del varo del primo impalcato del nuovo viadotto sul Polcevera.

"E' un riscatto e può suonare un po' consolatorio - ha detto l'architetto Renzo Piano - ma non è così perché qui c'è stata una grande tragedia che non si può dimenticare. E' proprio come l'avevamo pensato. Oggi lo variamo, i vari si fanno solo per navi e ponti". Piano ha donato il disegno del nuovo viadotto che ricorda la chiglia di una nave".

"Lavoriamo 24 ore su 24, sette giorni su sette - ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci - le cose vanno avanti secondo i programmi e di questo sono assolutamente contento. La città sta rispondendo benissimo, siamo esattamente sul percorso indicato e che sta dando i suoi frutti. Voglio ringraziare e lo farò anche nel discorso ufficiale quelli che vivono intorno al ponte che maggiormente soffrono i disagi per questa costruzione - ha aggiunto Bucci -. Siamo contenti di avere qui i più alti rappresentanti del governo". Il sindaco indossava la cravatta delle grandi occasioni con inciso "Femmo torna Zena superba" (facciamo tornare Genova superba): "Se lo avete notato questa è la cravatta che - ha spiegato - metto sempre nei momenti importanti anche perché vuole mandare un messaggio chiaro cioè che Genova aspira a diventare una delle città più importanti in Europa".