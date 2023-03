ORA VEDIAMO QUANTA FORZA HA WASHINGTON – GLI AMERICANI PROVANO A ISOLARE I RUSSI AL G20 DI DELHI: AL VERTICE DEI MINISTRI DEGLI ESTERI IN INDIA, IL SEGRETARIO DI STATO AMERICANO, ANTONY BLINKEN HA DECISO DI NON SEDERE NELLA STESSA STANZA DI SERGEI LAVROV. E HA FATTO SAPERE CHE NON INCONTRERA' NÉ LUI NÉ IL CINESE QIN GANG – A WASHINGTON SONO SICURI CHE CI SARÀ UNA CONDANNA DELL’INVASIONE RUSSA, A “STRAGRANDE MAGGIORANZA”. SARÀ COSÌ O I PAESI NON ALLINEATI FARANNO GLI STRUZZI?

(ANSA) - Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov dice che non ci sarà nessuna dichiarazione congiunta al G20. "L'Occidente ha sacrificato tutte le questioni che dovrebbero essere al centro dell'agenda del G20 per le sue ambizioni in Ucraina", ha detto Lavrov, come riporta la Tass.

2. AL VIA IL G20 IN INDIA: BLINKEN NON INCONTRERÀ I MINISTRI DI RUSSIA E CINA

“Il multilateralismo è in crisi, ma dobbiamo trovare un terreno comune”. Se c'è un segno delle divisioni che caratterizzano questo vertice dei ministri degli Esteri del G20, sta già tutto nel saluto inaugurale del primo ministro indiano Narendra Modi ai partecipanti, in un videomessaggio diffuso giovedì mattina. E ancora: “Non dovremmo permettere alle questioni che non possiamo risolvere di interferire con quelle che possiamo risolvere”, dice Modi.

Poche ore prima, il segretario di Stato americano Antony Blinken aveva fatto sapere che non ha in programma di incontrare il suo omologo russo Sergei Lavrov durante questa due giorni di incontri del G20, crocevia delle diplomazie internazionali nel pieno delle tensioni dovute alla guerra in Ucraina.

E tuttavia, gli Stati Uniti ritengono che i ministri degli esteri del G20 condanneranno l'invasione russa dell'Ucraina, come sostiene un alto funzionario che accompagna Blinken. "Penso che quello sarà il linguaggio della maggioranza, se non della stragrande maggioranza del G20 che continua a opporsi alla guerra della Russia" in Ucraina, ha detto ai giornalisti il funzionario a bordo dell'aereo che conduceva Blinken a Nuova Delhi.

Dall'Uzbekistan dove era in visita mercoledì, il capo della diplomazia americana ha anche indicato di non avere intenzione di incontrare il ministro degli Esteri cinese, Qin Gang. […]

Russia: Lavrov userà la sua partecipazione al G20 per attaccare l'Occidente

Il ministro degli Esteri russo Lavrov è arrivato martedì sera in India, Paese che vanta una lunga amicizia con la Russia e che non ha condannato l'invasione dell'Ucraina. Serghei Lavrov, afferma il ministero degli Esteri russo, userà la sua partecipazione al G20 per attaccare l'Occidente.

"La politica distruttiva degli Stati Uniti e dei suoi alleati ha già spinto il mondo sull'orlo della catastrofe, ha causato una battuta d'arresto nello sviluppo socio-economico e ha gravemente peggiorato la situazione dei Paesi più poveri", si legge nel comunicato.

Segno del clima gelido che si è ormai cristallizzato tra Washington e Mosca: Antony Blinken non siede nella stessa stanza con Sergei Lavrov dall'incontro del G20 a Bali, in Indonesia, a luglio. Il loro ultimo faccia a faccia risale al gennaio 2022, poche settimane prima dell'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, il 24 febbraio 2022. Da allora Blinken e Lavrov si sono parlati al telefono, ma non per discutere di questo argomento. […]

