PALMA E SANGUE FREDDO: PAOLO SORRENTINO È STATO SELEZIONATO NELLA COMPETIZIONE UFFICIALE DEL FESTIVAL DI CANNES 2024, CON IL SUO FILM, “PARTHENOPE”, CHE VEDE PROTAGONISTI GARY OLDMAN, LUISA RANIERI, SILVIO ORLANDO, ISABELLA FERRARI E STEFANIA SANDRELLI – È L’UNICO FILM ITALIANO IN CONCORSO PER LA PALMA D’ORO (DOVE C’È ANCHE “MARCELLO MIO”, FILM FRANCESE OMAGGIO A MASTROIANNI). NELLA SEZIONE “UN CERTAIN REGARD” CORRE INVECE “I DANNATI” DI ROBERTO MINERVINI…

PARTHENOPE - PAOLO SORRENTINO

CANNES: PAOLO SORRENTINO IN COMPETIZIONE CON PARTHENOPE

(ANSA) - Paolo Sorrentino è stato selezionato in competizione ufficiale per la Palma d'oro al Festival di Cannes 2024 con Parthenope: è quanto annunciato dal delegato generale del Festival, Thierry Fremaux, in conferenza stampa a Parigi.

In concorso al 77/o festival di Cannes Parthenope, scritto e diretto dal premio Oscar de La Grande Bellezza, racconta, nelle parole di Paolo Sorrentino, il lungo viaggio della vita di Parthenope, dal 1950, quando nasce, fino a oggi.

sorrentino a cannes

Nel cast, in ordine alfabetico, Dario Aita, Celeste Dalla Porta, Silvia Degrandi, Isabella Ferrari, Lorenzo Gleijeses, Biagio Izzo, Marlon Joubert, Peppe Lanzetta, Nello Mascia, Gary Oldman, Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Daniele Rienzo, Stefania Sandrelli e Alfonso Santagata. Un'epica del femminile senza eroismi, ma abitata dalla passione inesorabile per la libertà, per Napoli e gli imprevedibili volti dell'amore. I

veri, gli inutili e quelli indicibili, che ti condannano al dolore. E poi ti fanno ricominciare. La perfetta estate di Capri, da ragazzi, avvolta nella spensieratezza. E l'agguato della fine. Le giovinezze hanno questo in comune: la brevità. E poi tutti gli altri, i napoletani, vissuti, osservati, amati, uomini e donne, disillusi e vitali, le loro derive malinconiche, le ironie tragiche, gli occhi un po' avviliti, le impazienze, la perdita della speranza di poter ridere ancora una volta per un uomo distinto che inciampa e cade in una via del centro. Sa essere lunghissima la vita, memorabile o ordinaria.

gary oldman parthenope

Lo scorrere del tempo regala tutto il repertorio di sentimenti. E lì in fondo, vicina e lontana, questa città indefinibile, Napoli, che ammalia, incanta, urla, ride e poi sa farti male. Girato tra Napoli e Capri, è una co-produzione Italia-Francia è un film Fremantle prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, una società del gruppo Fremantle, Anthony Vaccarello per Saint Laurent, Paolo Sorrentino per Numero 10 e Ardavan Safaee per Pathé.

gary oldman parthenope 1

ITALIA A CANNES, SORRENTINO, MINERVINI E MASTROIANNI

(ANSA) - Parthenope di Paolo Sorrentino con Gary Oldman protagonista e Luisa Ranieri, Silvio Orlando, Isabella Ferrari, Stefania Sandrelli nel cast è in anteprima mondiale in gara per la Palma d'oro al 77/o festival di Cannes (14-25 maggio 2024), unico film italiano. Lo ha annunciato oggi in conferenza il delegato generale Thierry Fremaux in un cartellone dove trova spazio il cinema di tutto il mondo. Altro italiano, in concorso a Un certain regard, è Roberto Minervini con I dannati. Ed in gara per la Palma d'oro, seppure diretto dal francese Christophe Honorè c'è da sottolineare nell'anno del centenario Marcello Mio, un film dichiarato omaggio al grande Mastroianni con Catherine Deneuve e Chiara Mastroianni nel cast.

celeste dalla porta paolo sorrentino - photo hollywood authentic greg williams

parthenope di paolo sorrentino 1 parthenope di paolo sorrentino 2 parthenope di paolo sorrentino 3

celeste dalla porta - photo hollywood authentic greg williams

paolo sorrentino foto di bacco (2) PAOLO SORRENTINO E LUCA GUADAGNINO