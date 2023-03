PANZERI E LA BELLA EVA KAILI ERANO SOLO LA PUNTA DELL’ICEBERG – L’ESTONE HENRIK HOLOLEI, DIRETTORE GENERALE TRASPORTI DELL’UE, TRA IL 2015 E IL 2021 HA COMPIUTO UNA SERIE DI VIAGGI IN QATAR, PAESE CON IL QUALE STAVA NEGOZIANDO UN ACCORDO AEREO. L’OMBUDSWOMAN EUROPEA, EMILY O’REALLY, NE CHIEDE CONTO ALLA COMMISSIONE EUROPEA, PARLANDO DI “POSSIBILE INFLUENZA INDEBITA SUL PROCESSO DECISIONALE DELL’UE IN QUESTO SETTORE” - LA VICENDA È ANCORA PIÙ IMBARAZZANTE PERCHÉ I VOLI SONO STATI AUTORIZZATI DALLO STESSO HOLOLEI…

Estratto dell’articolo di Beda Romano per “il Sole 24 Ore”

È una vicenda alquanto imbarazzante quella che ha appena colpito la Commissione europea. L’ombudswoman europea, Emily O’ Reilly, ha inviato all’esecutivo comunitario una serie di precise domande relative ai viaggi effettuati da un alto funzionario e pagati da un Paese terzo, ancora una volta il Qatar, lo stesso paese del Golfo Persico coinvolto in uno scandalo di corruzione scoppiato alla fine del 2022 e che riguarda alcuni europarlamentari.

Protagonista del caso è il direttore generale Trasporti, l’estone Henrik Hololei, che secondo il sito d’informazione Politico ha compiuto a spese del Qatar una serie di viaggi nell’emirato, Paese con il quale stava negoziando un accordo aereo.

La vicenda «solleva legittimi interrogativi su una possibile influenza indebita sul processo decisionale della Ue in questo settore», ha scritto la signora O’Reilly in una lettera inviata alla presidente Ursula von der Leyen.

In particolare, l’ombudswoman chiede a Bruxelles di precisare la procedura con cui ha autorizzato questi viaggi tra il 2015 e il 2021 e di spiegare come intende aggiornare le sue regole. Inoltre, chiede di sapere in quali casi le spese relative alle missioni dei commissari e dei funzionari siano state pagate da entità terze dal 2021 in poi.

[…] La vicenda è particolarmente imbarazzante perché ieri la stessa Commissione è stata costretta ad ammettere che i viaggi del direttore Hololei sono stati autorizzati da lui medesimo. «Le nostre linee guida prevedono che eventuali conflitti d’interesse vengano segnalati, anche se non si tratta di un obbligo giuridico», ha ammesso Balazs Ujvari, […] portavoce della Commissione europea. Le linee guida sono oggetto di una revisione dal novembre scorso, ha poi aggiunto. Secondo lo stesso Ujvari, «appena l’1,5% delle missioni effettuate dai funzionari della Commissione è pagato da partner terzi». […]

