IL PASSO AVANTI PER LA NOSTRA DEMOCRAZIA: CHI PERDE LE ELEZIONI, NON DEVE GOVERNARE - PAOLO MIELI: “CHI DEVE SCEGLIERE IL GOVERNO, IL PARLAMENTO O GLI ELETTORI? LA SINISTRA VUOLE CHE SIANO LE CAMERE, CON UNA GENERICA INDICAZIONE DELL’ELETTORATO, PERCHÉ NON SI FIDA DELLA PROPRIA CAPACITÀ DI DAR VITA AD UNA COALIZIONE CHE RACCOLGA UN VOTO DEGLI AVVERSARI. ANZI, NON SA NEANCHE COSTRUIRLA UNA COALIZIONE. LA SINISTRA ITALIANA FAREBBE BENE A GUARDARE QUEL CHE SUCCEDE IN GRECIA, DOVE…”