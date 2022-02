A PARTE TA-ROCCO CASALINO, CHI SONO LE VEDOVELLE DI CONTE? - A ROMA APPAIONO CARTELLONI CHE RITRAGGONO PEPPINIELLO APPULO CON LA SCRITTA "PRESIDENTE CONTE NON SEI SOLO, IL TUO POPOLO È CON TE!": NESSUNA FIRMA, ALMENO SUI MANIFESTI, MA SUI SOCIAL LA FOTO GIRA DA QUALCHE GIORNO, PUBBLICATA DALLA PAGINA "LE PRINCIPESSE DI GIUSEPPE CONTE" - UN ANNO FA L'EX PREMIER SLOGGIAVA DA PALAZZO CHIGI, E ORA LO INCORAGGIANO A TORNARE: "FONDA UN TUO PARTITO NOI CI SIAMO. TI SOSTERREMO ANCHE ECONOMICAMENTE"

I CARTELLONI PER GIUSEPPE CONTE IN VIA DEI CAMPI SPORTIVI A ROMA

Spuntano cartelloni che ritraggono l'ex presidente del consiglio Giuseppe Conte con la scritta "Presidente Conte non sei solo il tuo popolo è con te!". Nessuna firma, almeno sui manifesti.

Perché invece sui social la foto gira da qualche giorno, in particolare tra i post Facebook della pagina Le principesse di Giuseppe Conte, gruppo di poco meno di 5.000 iscritte, per entrare nel quale devi giurare fedeltà e amore assoluto per il "master" Giuseppe.

Fan accanitissime, che il 13 febbraio hanno annunciato: "Domani saranno affissi dei cartelloni a Roma, per ringraziare il nostro presidente e per esprimergli la nostra vicinanza".

Così è stato e nei giorni successivi, pubblicando la stessa immagine comparsa sui cartelloni hanno aggiunto: "Un anno fa il Presidente Conte lasciava Palazzo Chigi. Avversari politici e media si illudevano che Giuseppe Conte sarebbe stato dimenticato da li a breve. Il risultato delle loro previsioni è qui sotto. Per la seconda volta sono stato affissi cartelloni di ringraziamenti e vicinanza al Presidente". Firmato le Principesse.

Poi via con gli hashtag: #conteèilnostropresidente, #conteilveroleaderriformista, #IoStoConTe, #MyPresident. Di più: nei giorni più scombussolati per il M5s e per Conte, la cui carica di presidente dei pentastellati è stata messa in discussione in Tribunale, le Principesse si sono espresse chiaramente: "Fonda un tuo partito noi ci siamo. Coraggio Presidente. Ti seguirà il tuo popolo, la maggior parte degli attivisti e un folto gruppo parlamentare. Ti sosterremo anche economicamente e sono certa che lo farà anche qualche gruppo importante sulla scena economica italiana".

La campagna elettorale, almeno a giudicare dai manifesti, in effetti sembra già iniziata.

